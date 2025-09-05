پخش زنده
امروز: -
مستند «اقیانوس» و برنامه «نردبان»، امروز از شبکههای چهار و مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «اقیانوس»، امشب ساعت ۲۲:۳۰، از شبکه چهار پخش و روز بعد ساعت ۱۳:۳۰، بازپخش می شود.
این مستند در آستانه ۹۹ سالگی دیوید اتنبرو، مستند ساز و پژوهشگر شهیر حیات وحش و محیط زیست، به بررسی دقیق و جامع اقیانوسها به عنوان زیربنای حیات میپردازد و با پیامهای هشداردهندهای درباره بحرانهای زیستمحیطی اقیانوسها، تأکید میکند که زمان برای مداخله و نجات اکوسیستمهای دریایی رو به پایان است.
یکی از جنبههای مهم این مستند، نقد شیوههای مخرب ماهیگیری مانند روش کفروب است، که نه تنها موجودات زنده دریا را نابود میکند، بلکه تغییرات اقلیمی را نیز شدت میبخشد.
«اقیانوس»، که امتیاز هشت و نیم از ده را از سایت تخصصی IMDB دریافت کرده با صدای استاد اکبر منانی دوبله شده است.
محمدعلی رخشانی صابر، مهمان جدیدترین قسمت از برنامهی «نردبان» است و درباره فیلمسازی مستند از سیستان و بلوچستان میگوید.
در ابتدای برنامه گزیدهای از گفتوگوها و مصاحبهها با جمعی از فیلمسازان مستند این خطه پخش می شود که از آن جمله میتوان به مازیار مشتاق گوهری، محسن شیرزایی، حامد غلامی (عکاس)، یاسر خیر، محمدرضا خوش فرمان، حسین ریگی و مسعود شیخ ویسی (فیلمبردار) اشاره کرد.
محمدعلی رخشانی صابر، در گفتوگو با حامد شکیبانیا دربارهی موضوع «تصویر سیستان و بلوچستان در سینمای مستند»، مشکلات و ظرفیتهای ساخت آثار با این موضوع سخن میگوید و از این دریچه، آثار ساخته شده درباره این خطهی کشورمان را بررسی میکند.
رخشانی صابر فیلمساز مستند است که بخش مهمی از آثار خود را به ساخت فیلم از خطه سیستان و بلوچستان اختصاص داده است. از مهمترین آثار او میتوان به فیلمهای مستند «آک پ آس» (خاک، آب، آتش)، «نسل سوم»، «موکان»، «مهتاب»، «سچکان» و «اسکو» اشاره کرد.
در بخش «عکس مستند» نیز ناتلا گریگالاشویلی، عکاس گرجستانی معرفی شده و بخشی از عکسهای وی مرور میشود. در این بخش با او مصاحبهای اختصاصی نیز انجام شده است. همچنین در بخش «و اینک مستند» نیز لویی مال کارگردان مشهور فرانسوی معرفی و آثار او مرور میشود. او کارگردان، فیلمنامهنویس و تهیهکننده فرانسوی است که برندهی جایزهی اسکار نیز شده است. فیلم مستند «دنیای سکوت» ساخته او، برندهی نخل طلا و جایزهی اسکار در سال ۱۹۵۶ شده است.
در بخش «کارگاه تجربه» نیز مروری بر آثار کن برنز فیلمساز مستند صاحب سبک آمریکایی صورت میگیرد. از ویژگیهای سبک او، به کاربردن فیلمها و عکسهای قدیمی و آرشیوی است.
برنامهی تلویزیونی «نردبان»، تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۷، از شبکه مستند پخش و شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰، بازپخش می شود.