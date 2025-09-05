به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای با ابراز اندوه عمیق از تلفات انسانی و بی‌خانمان شدن صد‌ها هزار نفر، با خانواده‌های قربانیان سیل پاکستان ابراز همدردی کرد.

وی با قدردانی و تمجید از تلاش دولت پاکستان برای جابه‌جایی بیش از یک میلیون نفر به مناطق امن بر ضرورت تقویت اقدامات فوری برای حمایت از آسیب‌دیدگان و افزایش توان پاکستان مقابله با پیامد‌های تغییرات اقلیمی تاکید کرد.

تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد تنها در دو ماه اخیر شمار قربانیان بارندگی‌ها و سیلاب در سراسر پاکستان به ۸۸۲ نفر رسیده و در ایالت پنجاب این کشور دامنه بحران سیل روزبه‌روز گسترده‌تر شده و بیش از ۳.۵ میلیون نفر را درگیر کرده است.