مرحله مقدماتی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف و امور خیریه در یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این دوره از مسابقات ۲۱ نفر در رشته‌های قرائت، ترتیل، تحقیق، حفظ، دعاخوانی و اذان که از مرحله استانی به این مرحله راه یافته بودند با هم رقابت کردند.

برگزاری این دوره از مسابقات به صورت ضبط ویدئو و ارسال برای ارزیابی انجام می‌شود و کسانی که در هر رشته حائز رتبه برتر شدند به مسابقات سراسری قران کریم که اواخر مهرماه در کردستان برگزار خواهد شد، راه می‌یابند.

در این مسابقات که در دو گروه خواهران و برادران برگزار شد، سه گروه تواشیح نیز حضور داشتند.