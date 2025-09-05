به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نایب رییس فدراسیون کونگ فو و هنر‌های رزمی کشور در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقات کشوری کونگ فوی نوجوان کشور که در یاسوج برگزار شد، گفت: این دوره از مسابقات رزمی در رده سنی نوجوانان با حضور ۲۵ تیم از ۲۴ استان کشور از ۱۲ تا ۱۴ شهریور ماه در سالن پوریای ولی یاسوج برگزار شد.

فاطمه شهریاری با بیان اینکه این مسابقات در سطح بالایی برگزار شد افزود: تیم استان فارس با کسب بیشترین امتیاز مقام نخست سابقات کشوری کونگ فو نوجوان کشور را به دست آورد.

شهریاری با اشاره به اینکه تیم‌های استانهای اصفهان و مرکزی رتبه‌های دوم و سوم این مسابقات را کسب کردند، اضافه کرد: ماه آینده از بین برگزیده‌های این مسابقات به مسابقات انتخابی تیم ملی کونگ فو نوجوان کشور دعوت می‌شود.