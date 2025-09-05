غزه به شهر ترس، فرار و مرگ تبدیل شده است
مقام سازمان ملل ضمن هشدار درباره نیاز هزاران کودک بیمار در غزه برای انتقال به خارج جهت درمان پزشکی تاکید کرد، غزه به شهر ترس، فرار و تشییع جنازه تبدیل شده است و جهان زنگ خطر را به صدا در میآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ «تس اینگرام» مدیر ارتباطات صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا اظهار کرد: هزاران کودک در غزه نیازمند خروج از این منطقه برای درمان پزشکی هستند و این سازمان بارها درخواست انتقال آنها به خارج از غزه جهت مداوا را تکرار کرده است.
وی به چالشهای ایجاد شده توسط رژیم اسرائیل در موافقت با خروج کودکان و نیز کشورهایی که پذیرای آنها برای مداوای پزشکی هستند، اشاره کرد.
اینگرام جامعه بینالمللی را به گشایش دلها و مرزهای خود به روی کودکانی فراخواند که نیازمند مراقبتهای پزشکی نجات بخش هستند.
وی گفت: شهر غزه به شهر ترس، فرار و تشییع جنازه تبدیل شده است. جهان در مورد فاجعهای که حمله نظامی زمینی اسرائیل به شهر غزه میتواند برای یک میلیون نفری که هنوز در آنجا هستند، به همراه داشته باشد زنگ خطر را به صدا در میآورد.
مقام سازمان ملل در مصاحبه با العربی الجدید عنوان داشت: طی ۹ روز از حضورم در غزه با خانوادههایی ملاقات کردم که از ترس از خانههای خود گریخته و بارها آواره شده بودند، خانوادههایی که چیزی جز لباسهای تنشان به همراه نداشتند. با کودکانی ملاقات کردم که به دلیل هرجومرج از والدین خود جدا شدند، مادرانی که فرزندانشان از گرسنگی جان باختند و دیگرانی که میترسیدند فرزندانشان نفرات بعدی باشند.
او ادامه داد: من با کودکانی دیدار کردم که در تختهای بیمارستان بودند و بدنهای کوچکشان با ترکشها پاره پاره شده بود. تشدید درگیری در جریان است و قریب الوقوع نیست، بلکه این اتفاق رخ داده است.
اینگرام با اشاره به فروپاشی خدمات اولیه و فعالیت تنها ۴۴ مرکز درمان سوءتغذیه از مجموع ۹۲ مرکز برای درمان هزاران کودک دچار سوءتغذیه برای مقابله با گرسنگی و قحطی و ... گفت: این چنین قحطی در منطقه جنگی پدیدار میشود و من در هر مکانی از شهر غزه که نگریستم آن را یافتم.
او در خصوص سوءتغذیه گفت: ما ماهیانه شاهد افزایش شمار کودکان دچار سوء تغذیه هستیم. این مقام سازمان ملل گفت: کمکهایی که وارد غزه میشود کاملا ناکافی است؛ روزانه ۵۰۰ الی ۶۰۰ کامیون کمک برای تامین نیازهای اولیه مورد نیاز است، اما فقط ۴۱ کامیون روزانه اجازه ورود دارند. سناریوهای مشابه آنچه در شهر غزه رخ داده در مناطق دیگر نوار غزه نیز همچون رفح، خان یونس و شمال تکرار شده است. المواصی امن نیست و کودکان تقریبا هر شب در حین خواب کشته یا مجروح میشوند.
اینگرام با اشاره به خدمات یونیسف در غزه از جمله تهیه غذاهای درمانی آماده برای ۳۰۰۰ کودک دچار سوء تغذیه شدید، غذاهای مکمل برای حمایت از بیش از ۱۴۰۰ کودک، آب آشامیدنی سالم، احداث مراکز آموزشی موقت، ارائه کمکهای نقدی به خانوادهها، تجهیزاتی برای نجات شیرخوارگان در بیمارستانها و جمع آوری زباله، افزود: یونیسف برای کمک به بحران غذا در سال جاری نیازمند ۷۱۶ میلیون دلار آمریکا است و ما تاکنون ۳۹ درصد از بودجه را دریافت کردهایم و بخش تغذیه نیز تنها ۱۷ درصد بودجه دریافت کرده است، با توجه به قحطی، این امر مستلزم آن است که بودجه برای پاسخگویی به نیازها سریعتر تامین شود.
او گفت : این خدمات فقط بخشی از نیازهای سنگین و بیشمار در غزه است، اما اسرائیل اجازه ورود کمکهای کافی را نمیدهد.