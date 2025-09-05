نخستین همایش ملی راز رشید گرامیداشت سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید پنجشنبه شب با حضور شاعران برجسته و جمعی از مسوولان استانی و کشوری در دزفول برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امام جمعه دزفول در این همایش که در تالار شهدای هنرمند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دزفول برگزار شد، بیان کرد: سردار شهید غلامعلی رشید بیش از ۵۰ سال از عمر خود را صرف دفاع از ملت بزرگ ایران اسلامی کرد.

حجت الاسلام مسعود بهرامپور با بیان اینکه مزد این ایثار و جانفشانی را با شهادت دریافت کرد، ادامه داد: برگزاری شب شعر «راز رشید» اقدامی خلاقانه و هدیه‌ای شاعرانه برای گرامیداشت یاد سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید است.

وی با بیان اینکه غلامعلی رشید، افتخار دزفول و ملت ایران در عرصه نظامی است، گفت: سردار رشید در هشت سال دوران دفاع مقدس نقش کلیدی داشت و پس از جنگ نیز در بالاترین رده‌های نظامی در ارتقای توان نظامی ایران اسلامی نقش برجسته و بی‌بدیل داشت.

امام جمعه دزفول با بیان اینکه سردار رشید، گمنام بودن را انتخاب کرد، گفت: بهترین قدرشناسی از شهدا، ادامه دادن راه آنهاست.

وی شعر را یکی از مهمترین زیرساخت‌های فرهنگ و تمدن دانست و افزود: بهره گیری از آثار فرهنگی، شعر و هنر ابزاری قدرتمند برای ترویج ایثار و شهادت است.

همایش‌های ملی در شان سردار رشید به میزبانی دزفول برگزار شود

نماینده مردم دزفول مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش در سخنانی کوتاه ضمن خوش آمدگویی به میهمانان و شاعران برجسته حاضر در این همایش، گفت: برگزاری همایش‌های هنری و فرهنگی در سطح ملی برای تبیین ابعاد شخصیتی سردار رشید و ادای دین به این سردار بزرگ اسلام ضروری است.

عباس پاپی زاده با بیان اینکه باید همایش‌هایی ملی در شان سردار رشید به میزبانی دزفول برگزار شود، ابراز امیدواری کرد که این همایش در آینده نزدیک و با حضور مجدد شاعران برجسته کشور در حسینیه ثارالله دزفول و با حضور چند هزار نفر از مردم قدرشناس این شهرستان برگزار شود.

کنگره ملی راز رشید به میزبانی دزفول برگزار می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز در این همایش با تجلیل از مقام سردار رشید گفت: این سردار شهید موجب افتخار مردم خوزستان و سربلندی ایران اسلامی است.

حسین براتی با بیان اینکه همایش امشب، پیش کنگره ملی «راز رشید» است، ادامه داد: کنگره ملی «راز رشید» به میزبانی دزفول در آینده نزدیک برنامه ریزی و اجرا می‌شود.

وی افزود: استقبال شاعران برجسته کشوری و استانی برای سرودن شعر پیرامون سردار بزرگ اسلامی غلامعلی رشید، بسیار چشمگیر است.

قزوه: نام سردار رشید در تاریخ ایران ماندگار است

علیرضا قزوه از شاعران برجسته کشور نیز در این همایش گفت: مردم دزفول به بهترین شکل ممکن قدرشناسی خود را نسبت به سردار رشید ادا کردند.

وی با اشاره به آغاز نگارش «مثنوی انقلاب» افزود: تاکنون چند هزار بیت برای تکمیل این مثنوی نوشته‌ام و این روند همچنان ادامه دارد.

قزوه با بیان اینکه تاکنون برای ۸۰ شهید ایران اسلامی از جمله سردار رشید قصیده سراییده‌ام، تاکید کرد: نام سردار شهید رشید به طور قطع در آینده و تاریخ ایران باقی خواهد ماند.

حدادیان: «غلامعلی رشید» برازنده نام غلامِ علی و به حقیقت سرداری رشید بود

سعید حدادیان شاعر و مداح اهل بیت (ع) نیز در این همایش دزفول را نماد مقاومت دانست و گفت: این شهر الگوی مقاومت در منطقه است.

وی با بیان اینکه دزفول الگوی مقاومت و زادگاه معنوی رزمندگان است، افزود: من زاده دزفول و بزرگ شده دوکوهه هستم.

حدادیان با تجلیل از آیت الله سیدمجدالدین قاضی دزفول امام جمعه فقید دزفول در دوران دفاع مقدس بیان کرد: این عالم مجتهد، محور مقاومت و ایستادگی مردم دزفول در زیر موشکباران دشمن بعثی بود.

وی افزود: سردار «غلامعلی رشید» برازنده نام غلامِ علی و به حقیقت سرداری رشید بود.

سردار رشید یک فرهنگی نظامی بود نه یک نظامی فرهنگی

همسر سردار شهید غلامعلی رشید، با بیان اینکه سردار رشید به شعر انس فراوان داشت، گفت: نخستین کتابی که به دست سردار بود، کتاب شعر و آخرین کتابی که در دست مطالعه داشت نیز کتاب شعر بود.

سارا ترابی کیا با بیان اینکه سردار رشید نسبت به شعر و شاعران تواضع داشت، ادامه داد: سردار رشید یک فرهنگی نظامی بود نه یک نظامی فرهنگی و این ناشی از روحیه هنری سردار بود.

وی ادامه داد: ۶ هزار جلد کتاب از جمله صد‌ها دفترچه یاداشت سردار رشید در حمله رژیم صهیونیستی به منزلمان، متاسفانه از بین رفت.

همسر شهید رشید با بیان اینکه سردار رشید، امین عباس را از کودکی با شعر و ادبیات رشد داد، گفت: سردار رشید و امین عباس هر ۲ با شعر، فرهنگ و ادبیات مانوس بودند.

وی ادامه داد: سردار رشید اگر چه به عنوان استراتژیستی نظامی شناخته می‌شد ولی انس بسیار زیادی به شعر و ادبیات داشت.

ترابی کیا اظهار کرد: سردار رشید ارادتی خاص به امیرالمومنین (ع) داشت و در روز غدیر نیز به شهادت رسید.

در این همایش که با حضور خانواده سردار سپهبد شهید رشید برگزار شد، جمعی از شاعران برجسته کشوری و استانی به شعرخوانی پرداختند.