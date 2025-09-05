به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آئین کلنگ زنی پروژه دفع آب‌های سطحی، شیب بندی و تکمیل زیرسازی معابر روستای عوده بخش غیزانیه اهواز پنج شنبه ۱۳ شهریور با حضور مجتبی یوسفی نماینده مردم شریف اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران اجرایی محلی و مسئولین شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار شد.

مجتبی یوسفی نقش صنعت نفت به ویژه شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در توسعه و عمران مناطق همجوار تاسیسات فرایندی را قابل تقدیر خواند و گفت: صنعت نفت همواره در کنار مردم بوده و اقداماتی که در قالب مسئولیت‌های اجتماعی به انجام رسیده، تاثیرات مثبتی را بر ابعاد مختلف زندگی همجواران داشته‌اند.

وی افزود: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون همواره برای توسعه مناطق کم برخوردار در حوزه‌های عمران، آموزش و فرهنگ تلاش‌های زیادی داشته و این پروژه نیز نتیجه پیگیری‌های مستمر او و سایر کارکنان شرکت علاوه بر بخشدار غیزانیه می‌باشد که امیدوارم رضایت مردم شریف این خطه را جلب کند.

شایان ذکر است این پروژه با اعتبار اولیه‌ای معادل ۲۰ میلیارد ریال از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون وارد فاز اجرایی شد.