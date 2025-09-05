به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار، در پیامی، با ابراز تأثر از پخش سکانسی از سریال «سووشون» که در آن شأن قوم لر را نادیده گرفته، خواستار دقت و شناخت بیشتر فعالان فرهنگی از تاریخ و فرهنگ اقوام ایرانی در جهت تقویت وحدت ملی شد.

در پیام یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد آمده است؛

در روزگاری که کشور بیش از پیش نیازمند همدلی و احترام به تنوع فرهنگی خویش است، پخش سکانسی از سریال «سووشون» که در آن شأن قوم بزرگ لر نادیده گرفته شد، موجب تأثر و رنجش مردمانی گردید که قرن‌ها حافظ مرزها، میراث‌دار فرهنگ ایرانی و شریک بی‌ادعای تمدن این سرزمین بوده‌اند.

قوم لر، نه صرفاً یک نام، بلکه نمادی از ایستادگی، آزادگی و اصالت فرهنگی است. مردمانی که با صدای عزت زیسته‌اند و شعله‌ی کرامت را در جان خود روشن نگاه داشته‌اند.

هنر زمانی ماندگار است که از دل فرهنگ برخیزد، و رسانه زمانی اعتبار دارد که آینه‌ی حقیقت باشد، نه ابزار تحریف. بازنمایی نادرست قوم لر در این اثر نمایشی، ناشی از ناآگاهی و بی‌توجهی به تاریخ و هویت ایران‌زمین است.

فرهنگ قوم لر چنان ریشه‌دار و استوار است که هیچ تصویر نادرستی توان خدشه‌دار کردن آن را ندارد. با این‌حال، تأسف‌بار است که هنر، به‌جای ابزاری برای همدلی، به عاملی برای هتک حرمت اقوام بدل شود.

از همه فعالان فرهنگی و هنری انتظار می‌رود با شناخت دقیق‌تر از تاریخ و فرهنگ اقوام ایرانی، در مسیر تقویت وحدت ملی و پاسداشت کرامت انسانی گام بردارند.

با احترام یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد شهریور ۱۴۰۴