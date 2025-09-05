به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، این اثر که شما را با زندگی و روزگار شهید دکتر «عبدالحمید دیالمه» آشنا می‌کند، در انتشارات چاپ و نشر بین الملل چاپ و روانهٔ بازار نشر شده است.

کتاب فهم زمانه دربارهٔ زندگی و ایستادگی حمید دیالمه در برابر اندیشه‌های لیبرالی است و نویسنده سعی کرده تا یک جوان دانشگاهی از عمق جریان حق و باطل و شوق بی‌بدیل او برای احیای اندیشه‌های شیعی را به خواننده معرفی کند.

حمید دیالمه، یک جوان دانشگاهی با عقاید شیعی خالص بود که بدون گرایش به چپ و راست با طاغوت مبارزه کرد و از مخلوط‌شدن دین با هر «ایسم» دیگر جلوگیری کرد. از ویژگی‌های دیگری که از حمید دیالمه در کتاب حاضر ذکر شده، این مورد است که او کتاب‌خوانی قهار بود که سبب شد تا بر مکاتب مختلف تسلط داشته باشد.

او مبارزی بود که خط قرمزش مکتب اهل‌بیت بود و عقلانیت را در بستر فهم دین به کار می‌گرفت. آمادگی فکری و عملی برای معرفت فزاینده، گفت‌و‌گو و مناظره با هر قشر و طایفه و باور به اینکه گفت‌و‌گو روش بسیار مفیدی برای انتشار پیام‌های مکتب اهل‌بیت است، در کنار هنر خوب‌شنیدن و...، سبب شد تا او را به الگویی دینی برای کرسی‌های آزاداندیشی تبدیل کند.

«فهم زمانه»، در دل خود تصویری از روز‌های پرالتهاب پیش و پس از انقلاب و همچنین رفتار سازمان مجاهدین خلق را شرح می‌دهد.

یعقوب توکلی، پژوهشگر و نویسنده این کتاب، ساعت‌های زیادی را به گفت‌و‌گو با خانواده، دوستان نزدیک و شاگردان شهید دیالمه گذرانده است. سپس به روایت شنیده‌هایش از زندگی جوانی پرداخته که باید او را یکی از سرمایه‌های انقلاب اسلامی دانست.

کتاب حاضر، برشی از حیات شهید و متمرکز بر بخشی از مبارزات او پیش از انقلاب اسلامی است. ناگفته‌هایی که مخاطب را به لایه‌های زیرین فضای دانشگاهی قبل از انقلاب، در یکی از مهم‌ترین شهر‌های ایران، یعنی مشهد می‌برد. شهری که همواره میزبان اندیشه‌ها، طیف‌ها، تشکل‌های متنوع و حتی شخصیت‌های تأثیرگذار بوده است و بی‌تردید، نقش‌آفرینی گسترده در چنین فضایی، به‌ویژه برای جوانی که زاده آن شهر نیست، امری دشوار و نشانه مجاهدت اوست و نویسنده در تلاش است تا وجوه مختلف شهید دیالمه را به‌عنوان یک الگو برای زمانه ما روشن و ملموس سازد.

کتاب فهم زمانه به بررسی جنبه‌هایی مختلفی از زندگی این شهید پرداخته است، اما عمدهٔ تمرکزش بر بخشی از مبارزات او پیش از انقلاب ۱۳۵۷ است. این مبارزات به خواننده نگاهی نسبتاً تازه نسبت به فضای دانشگاهی پیش از انقلاب ایران در یکی از شهر‌های مهم این کشور، مشهد می‌دهد که تا پیش از این ناشناخته بوده است.

یعقوب توکلی که پیش از این مقاله‌ها و کتاب‌های متعددی در حوزه تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی و پژوهش پیرامون شخصیت‌های انقلاب به رشته تحریر درآورده، این بار به بررسی زندگی و زمانه شهید عبدالحمید دیالمه پرداخته است.

چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی مهرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.

این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار می‌شود.

رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلوی‌هاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار این مبارزه ادامه دارد، برگزار می‌شود.