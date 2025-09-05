پخش زنده
محمود بصل سخنگوی سازمان دفاع مدنی غزه از تخریب کامل استانهای رفح و شمال غزه توسط ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بصل در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار کرد که اشغالگران همچنین منطقه جنوبی محله زیتون در شهر غزه را به طور کامل ویران کردند.
این مرکز افزود: ارتش رژیم اسرائیل از رباتهای بمبگذاری شده، بولدوزرها و بمباران برای تخریب خانههای محله زیتون استفاده میکند و مناطق شرقی شهر غزه نیز با تخریب گستردهای روبرو شده است.
عکسها و ویدئوهای زیادی منتشر شده که میزان تخریب گسترده محله زیتون را نشان میدهد به گونهای که ساختمانها با خاک یکسان شده و آوار همه جا پراکنده شده است.
بصل اواخر ماه اوت در اظهارات مطبوعاتیاش گفت: ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل از ۶ آگوست بیش از ۱۵۰۰ ساختمان را در محله زیتون به طور کامل ویران کرده و جبالیا نیز در معرض بمباران بیوقفه و انفجار رباتها قرار دارد.
وی افزود: بخش جنوبی محله زیتون با خاک یکسان شده و هیچ ساختمانی نمانده است، در حالی که ۸۰ درصد از ساکنان محله آواره شدهاند.
وی تأکید کرد: ارتش اسرائیل از بیل مکانیکی و ماشینآلات سنگین به همراه رباتهای بمبگذاری شده با میانگین هفت بمبگذاری روزانه استفاده میکند. وی همچنین تأکید کرد که پهپادهای کوادکوپتر مواد منفجره را روی سقف خانهها میاندازند که میزان تخریب را افزایش داده است.
ارتش رژیم صهیونیستی از ابتدای ماه اوت، حمله گستردهای را به محله زیتون آغاز کرده است؛ تخریب خانهها با استفاده از رباتهای بمبگذاری شده، بمباران توپخانهای، تیراندازی و آوارگی اجباری، به عنوان بخشی از طرح رژیم اسرائیل برای اشغال مناطق باقیمانده نوار غزه است .
رژیم صهیونیستی، با حمایت ایالات متحده، برای ۶۹۹مین روز متوالی به نسلکشی خود علیه غیرنظامیان و آوارگان در نوار غزه محاصره شده ادامه داده، که همزمان با ارتکاب جنایات جنگی وحشتناک و قتل عامها بوده است.
شهر غزه شاهد تشدید خطرناک درگیریهای نظامی، به ویژه در مناطق شمالی و شرقی، از جمله بمباران با پهپادها و حملات هوایی فشرده است. در همین حال، این منطقه شاهد جابجایی گسترده مردم به سمت غرب شهر بوده است.
هواپیماهای جنگی رژیم اسرائیل صبح پنجشنبه، چندین بار به شهر غزه حمله هوایی کرده و منطقهای را در شرق برکه الشیخ رضوان، در شمال شرقی شهر، بمباران کردند.