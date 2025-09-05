به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز_ جمعه چهاردهم شهریور_ منتهی به ساعت ۱۱:۰۰ در شهر‌های بهبهان ۱۵۵، خرمشهر ۱۵۲ و ماهشهر ۱۶۵، میکروگرم بر متر مکعب بوده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های اندیمشک ۱۲۷، اهواز ۱۵۰، دزفول ۱۰۳، رامهرمز ۱۱۲، شادگان ۱۳۷، شوش ۱۰۸، ملاثانی ۱۱۴ و هندیجان ۱۲۷ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.