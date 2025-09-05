پخش زنده
جدیدترین قسمت از برنامه «هفت»، به بررسی پرونده ویژه «چگونه دیده شویم؟» و فیلمهای «ناجورها» و «فرمول ۱ (F ۱)»، اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب به صورت زنده از شبکه نمایش پخش می شود.
در میز سینمای ایران، امیر قادری و رضا صدیق در حضور حسین فرحبخش فیلم سینمایی «ناجورها» را نقد میکنند.
پرونده ویژه این قسمت از برنامه «چگونه دیده شویم؟ (تجارت فیلم از ایده تا ارائه)» نام دارد و سعید خانی، هادی اسماعیلی و روحالله موحدی در این بخش حضور دارند.
آرش خوشخو و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «فرمول ۱ (F ۱)» میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت»، به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی، جمعه شبها ساعت ۲۲، پخش می شود.