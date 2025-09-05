جدیدترین قسمت از برنامه «هفت»، به بررسی پرونده ویژه «چگونه دیده شویم؟» و فیلم‌های «ناجورها» و «فرمول ۱ (F ۱)»، اختصاص دارد.

نقد و بررسی ناجورها، در برنامه هفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب به صورت زنده از شبکه نمایش پخش می شود.

در میز سینمای ایران، امیر قادری و رضا صدیق در حضور حسین فرحبخش فیلم سینمایی «ناجورها» را نقد می‌کنند.

پرونده ویژه این قسمت از برنامه «چگونه دیده شویم؟ (تجارت فیلم از ایده تا ارائه)» نام دارد و سعید خانی، هادی اسماعیلی و روح‌الله موحدی در این بخش حضور دارند.

آرش خوشخو و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «فرمول ۱ (F ۱)» می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت»، به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی، جمعه شب‌ها ساعت ۲۲، پخش می شود.