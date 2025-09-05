به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در بخشی از این پیام آمده است: هفته وحدت یادآور پیوند‌های برادری، همبستگی و انسجام امت اسلامی است؛ نعمتی بزرگ که بنیان آن بر تعالیم نورانی قرآن کریم و سیره پیامبررحمت حضرت محمد مصطفی (ص) استوار شده است.

امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان اسلام نیازمند همدلی و پرهیز از تفرقه و اختلاف است تا در پرتو وحدت، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کند و در مسیر پیشرفت و تعالی گام بردارد.

اینجانبان ضمن تبریک فرا رسیدن این ایام خجسته به همه مردم شریف و ولایتمدار استان قزوین، هفته وحدت را فرصتی برای تقویت اخوت اسلامی، گسترش فرهنگ تقریب مذاهب و همگرایی بیشتر میان آحاد جامعه می‌دانیم و از خداوند متعال مسئلت داریم که ملت بزرگ ایران اسلامی در مسیر تحقق آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) سربلند و پیروز باشد.