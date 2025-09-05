پخش زنده
رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر از صدور مجوز راهاندازی رشته کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی (اورژانس پیشبیمارستانی) در این دانشکده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر سجاد علیزاده اظهار کرد: صدور این مجوز نتیجه تلاشهای مستمر و پیگیریهای مداوم در وزارت و معاونت آموزشی دانشکده بوده است.
وی تأکید کرد: راهاندازی این رشته، گامی مهم در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص و بومی در حوزه فوریتهای پزشکی در شهرستان شوشتر به شمار میرود.
علیزاده با اشاره به نقش تاثیرگذار این رشته در ارتقای سطح خدمات امدادی و درمانی، اظهار کرد: فراهمسازی بستر آموزش تخصصی در این حوزه، بهطور مستقیم در بهبود کیفیت خدمات پیشبیمارستانی تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر گفت: تأسیس این رشته نهتنها پاسخگوی نیازهای منطقهای در حوزه فوریتهای پزشکی است، بلکه زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان علاقهمند به این رشته خواهد شد.
وی یادآور شد: بر اساس رأی صادره در دویست و نود و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مورخ ۱۷ تیر ۱۴۰۴، با راهاندازی رشته کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر با ظرفیت پذیرش ۱۵ دانشجو موافقت شد.