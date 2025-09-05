حجتالاسلام پناهیان در نماز جمعه ساری گفت: تمدن غرب، مردم را به نظارهگرانی منفعل تبدیل کرده و مشارکت واقعی را از آنان گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام علیرضا پناهیان در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه ساری، با نقد ساختارهای فرهنگی و سیاسی غرب، تأکید کرد: تمدن غرب، مردم را به نظارهگرانی منفعل تبدیل کرده و مشارکت واقعی را از آنان گرفته است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تفاوت بنیادین میان جامعه اسلامی و جوامع غربی، گفت: در جامعه اسلامی، مردم در اداره امور نقش دارند و مسئولیتپذیرند، اما در جوامع غربی، اکثریت تنها تماشاگرند و اقلیتی محدود از مزایای واقعی بهرهمند میشوند.
وی با بیان اینکه نباید موفقیت جوامع را صرفاً با معیارهایی چون رشد فناوری یا انباشت ثروت سنجید، افزود: بسیاری از مردم در غرب، در سرنوشت خود نقشی ندارند و ساختارهای سرمایهداری و لیبرال دموکراسی، آنان را از مشارکت مؤثر دور کرده است.
پناهیان با اشاره به نمادهای فرهنگی غرب، معماری آمفیتئاتر را نماد زندگی تماشاگرانه دانست و گفت: در مقابل، مسجد در فرهنگ اسلامی، نماد مشارکت و مسئولیت اجتماعی است. تمدن اسلامی، مردم را به مسجد رسانده و تمدن غرب، به صندلیهای تماشاچی در آمفیتئاتر.
وی با تأکید بر تفاوت مردمسالاری دینی با نظامهای انتخاباتی غربی، اظهار داشت: در مردمسالاری دینی، رأیگیری آغاز مشارکت است، نه پایان آن. مردم باید پس از انتخابات نیز در اداره امور کشور نقشآفرین باشند.
پناهیان با اشاره به رویکرد شهید آیتالله رئیسی در استفاده از ظرفیتهای مردمی، گفت: ایشان پس از رأی اعتماد، بر ضرورت مشارکت مردم در اداره کشور تأکید کردند و در مسیر تحقق این هدف، از روستاهایی چون خرماکولا در مازندران بازدید کردند که با همت بسیجیها فعال شده بود.
وی نقش مساجد را در حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کلیدی دانست و افزود: اگر مساجد تقویت شوند و بتوانند در اشتغالزایی، گزارش فساد، نظارت بر ادارات و حل مشکلات مردم نقش ایفا کنند، توصیههای فرهنگی آنان نیز مؤثر خواهد بود.
پناهیان پیشنهاد داد که مساجد به مراکز گزارشدهی مردمی تبدیل شوند و در صورت مشاهده فساد اداری، بتوانند با اختیارات مشخص، از مدیران و کارمندان پاسخ بخواهند.
وی در پایان با تأکید بر جایگاه نماز جمعه در حکمرانی شهری گفت: نماز جمعه باید به پایگاه تصمیمگیری شهر تبدیل شود؛ جایی که طرح مسائل مهم، آغاز مسیر حل آنها باشد. اگر مردم ببینند که تصمیمات کلان از تریبون نماز جمعه آغاز میشود، اعتماد و حضور آنان نیز تقویت خواهد شد.