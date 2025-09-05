فرمانده انتظامی سراب از کشته شدن ۶ نفر در دعوای خانوادگی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ فراقی از قتل شش نفر در پی اختلاف و درگیری خانوادگی در شهرستان سراب خبر داد و گفت: در بررسیهای اولیه مشخص شد که ۲ برادر به هویت معلوم به دلیل اختلافات خانوادگی شبانه به منزل پسر عمویشان هجوم آورده و اعضای خانواده را که ۴ نفر (شامل سه مرد، یک کودک) بودند را با سلاح گرم به قتل رسانده و سپس خودشان را نیز کشته و به زندگی خود پایان دادند.
تحقیقات تکمیلی کارآگاهان پلیس برای روشن شدن علت و انگیزه اصلی قتل به صورت ویژه در حال انجام است.