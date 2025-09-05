جمعی از بزرگان و سران عشایر خوزستان با حضور در نشست صمیمی با امیر سرتیپ دوم ستاد حسین محمدشفیعی، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای و ارشد نظامی نیروی زمینی ارتش در جنوب‌غرب کشور، بر حمایت و همراهی همیشگی خود با نیرو‌های مسلح تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست اتحاد اقوام خوزستان با ارتش با شعرخوانی، رجزخوانی و تجدید میثاق بزرگان اقوام با ارتش همراه بود و فضای همبستگی و وحدت ملی در میان شرکت‌کنندگان مشهود بود.

امیر محمدشفیعی در سخنان خود با تبریک هفته وحدت و ادای احترام به شهدای ارتش و اقوام خوزستان گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس، رژیم بعث عراق با پشتوانه ۳۷ کشور به دنبال شکست ایران بود، اما آنچه در محاسبات دشمنان جایی نداشت، همبستگی و ایستادگی ملت ایران بود؛ خطایی که رژیم صهیونیستی نیز در جنگ اخیر مرتکب شد.

وی تأکید کرد: امروز نیز پیروزی‌های ملت ایران نتیجه غیرت اقوام مرزنشین و عشق مردم به میهن است؛ ایمانی که همواره نقشه‌های دشمن را با شکست مواجه می‌کند.

در پایان نشست، بزرگان اقوام و عشایر استان شامل بختیاری، بهمئی، لر، بهبهانی، دزفولی، شوشتری، ترک، کرد و عرب با سخنان پرشور خود بار دیگر بر پیوند عمیق و ناگسستنی اقوام خوزستان با ارتش و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مهر تأیید زدند.