محمدرضا سنگری،ژوهشگر ادبیات فارسی گفت: میتوان ردپای سعدی، سنایی و انوری را در آثارآقای افشین علا دید، شعر او هم لطافت دارد و هم صلابت؛ و همانند پیوند حریر و شمشیر است.
محمدرضا سنگری، شاعر و پژوهشگر ادبیات فارسی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: اشعار افشین علا، تلفیقی از سنت کهن و نگاه معاصر است. در شعر علا میتوان سلامت زبان، دلدادگی به اهل بیت و پیوند دین و ملیت را بهوضوح دید؛ ویژگیهایی که او را در شمار شاخصترین شاعران انقلاب اسلامی قرار میدهد.
وی افزود: همچنین در برخی شعرهای او مفهوم ظهور و گمشدگی انسان به زیبایی مطرح میشود؛ همچنانکه در این بیت میخوانیم:
دلخوش به صید ماهی دریا مشو / که تور گاهی شود درگیر گرههای خویش؛ و این نگاه، نوعی تذکر اخلاقی و موعظهگرانه است.
آقای سنگری گفت: همانطور که شهریار در شعر مشهور ‹ای وای مادرم› عاطفه و سوز را به اوج میرساند، در شعر افشین علا نیز میتوان همین لطافت و نرمی عاطفی را یافت. دلدادگی او به اهل بیت (ع) در مجموعههایی، چون ‹گل کمتحمل› کاملاً مشهود است.
وی افزود: سلامت زبانی یکی از ویژگیهای برجسته آثار افشین علاست، شعر او از لغزشهای دستوری و لفظی به دور است و همواره استحکام دارد. در ‹سربازنامه› نیز با انتخاب وزنی متفاوت توانسته شخصیت حاج قاسم سلیمانی را وصفی ماندگار ببخشد.
آقای سنگری در پایان با اشاره به پیوند دین و ملیت در شعر افشین علا گفت: خیلیها کوشیدند دین و ملیت را کنار هم قرار دهند، اما درخشانترین نمود آن را در شعر انقلاب و بهویژه در سرودههای افشین علا میتوان دید؛ جایی که آرش اسطورهای و حاج قاسم انقلابی در یک پیوند معنوی به تصویر کشیده میشوند کتاب سرباز نامه مصداق بارز آن است.