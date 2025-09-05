مینو محرز متخصص بیماریهای عفونی به روزنامه همشهری گفت:متأسفانه در شهرهایی مانند اهواز، زاهدان، بم و بابل بیشترین موارد مشاهده شده است.

مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی با ابراز نگرانی جدی از افزایش موارد ابتلا به سرخک و سرخجه در کشور گفت: این آمار فاجعه است و باید علت دقیق آن به‌سرعت بررسی شود. متأسفانه در شهرهایی مانند اهواز، زاهدان، بم و بابل بیشترین موارد مشاهده شده است.

یکی از دلایل اصلی بازگشت بیماری‌های واگیردار رشد جریان ضد واکسن در کشور است و متأسفانه شاهد هستیم که روزبه‌روز نهضت ضد واکسن در کشور بیشتر می‌شود