امام جمعه موقت همدان بر حفظ اتحاد و همدلی قشر‌های مختلف جامعه، حول محور ولایت فقیه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت‌الاسلام فاضلیان در خطبه های نماز جمعه همدان به توطئه‌های دشمنان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و مجبور شدن آنان به آتش بس، اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی صلح طلب، اما جنگ بلد است و ما باید آمادگی و اتحاد و انسجام خود را برای شکست توطئه‌های دشمن حفظ کنیم.

او همچنین با اشاره به آیات و رویات، بر حفظ اتحاد و همدلی قشر‌های مختلف جامعه، حول محور ولایت فقیه تاکید کرد.

امام جمعه موقت همدان در ادامه به جمعه سیاه و خونین ۱۷ شهریور و شهادت هزاران نفر از مردم انقلابی، همچنین اقامه نخستین نماز جمعه در کشور به امامت آیت‌الله طالقانی در ۱۹ شهریور اشاره کرد.

حجت الاسلام فاضلیان همچنین بر خدمات آیت الله مدنی، از جمله درمانگاه مهدیه و موارد دیگر در همدان و مبارزه ایشان با بی حجابی و فساد در جامعه، بر مقابله با بی حجابی و ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد.

او به در پیش بودن هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص)، هفته وحدت و جشن‌های این هفته در استان همدان نیز اشاره کرد.

امام جمعه موقت همدان گفت: ۶۹ سال غیبت صغری بود که ۴ نایب امامت جامعه را برعهده داشتند و سپس در دوران غیبت کبری، امامت در دست علمای شیعه از کلینی تا خمینی بوده و سپس رهبر معظم انقلاب بوده که ان شاالله به زودی پرچم به دست خود ایشان برسد.

حجت‌الاسلام فاضلیان با اشاره به ترک اولای حضرت یونس، پس از ۴۰ سال هدایت که تنها ۲ نفر از ۱۰۰ هزار نفر در آن ایمان آوردند، افزود: امام راحل فرمودند ما انقلاب خود را به دنیا صادر می‌کنیم و هم اکنون جبهه مقاومت در دنیا میلیون‌ها طرفدار دارد.

او همچنین تصریح کرد: خداوند متعال در قرآن کریم فرموده‌اند: اگر حضرت یونس توبه نمی‌کرد، تا قیامت در شکم ماهی می‌ماند.