به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم تشییع مرحوم حاج حیدر حیدری، پدر طلبه شهید هدایت اله حیدری از شهدای روحانی شهرستان فسا، امروز از آستان امامزاده حسن(ع) به سمت گلزار شهدا برگزار و به خاک سپرده شد.

شهید هدایت اله حیدری، چهاردهم فروردین،۱۳۴۵ در شهرســتان فسا به دنیا آمد. این روحانی شهید، تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت و از طلاب و روحانیون این شهرستان شد.

در سال ۱۳۶۴ به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و بیست و نهم بهمن ۱۳۶۴ در منطقه فاو عراق به شهادت رسید.