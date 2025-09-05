به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، طهماسبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما در خصوص پرواز‌های فرودگاه شهید کاوه بیرجند گفت: پرواز‌ها کماکان در تمام روز‌های هفته به جز چهارشنبه برقرار است و اخیراً پرواز‌های مسیر تهران - بیرجند - مشهد از این هفته برقرار می‌شود.

وی افزود: این پرواز‌ها در همان زمان قبلی و ساعت ۱۷:۴۵ از تهران پرواز می‌کند و ساعت ۲۰ از بیرجند به سمت مشهد و ساعت ۲۳:۱۵ بیرجند را به سمت فرودگاه مهرآباد ترک خواهد کرد.

طهماسبی در خصوص پرواز‌های طبس نیز گفت: دو پرواز طبس از دو هفته اخیر شروع شده و پنجشنبه شرکت هواپیمایی ماهان ایر و یکشنبه شرکت هواپیمایی پارس ایر در فرودگاه شهدای طبس پرواز را انجام می‌دهند.

وی گفت: برای چهارشنبه نیز در حال رایزنی هستیم که به محض اعلام آمادگی یکی از شرکت‌های هواپیمایی فعال کشور، یک پرواز در مسیر تهران به بیرجند برقرار خواهد شد.

مدیر کل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با بیان اینکه از مهر ماه پرواز‌های حج عمره آغاز می‌شود، افزود: هر ۱۰ روز، یک پرواز در مسیر عربستان به بیرجند از شهر مکه یا مدینه خواهیم داشت.

وی همچنین در خصوص اجرای پروژه محوطه سازی فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند نیز گفت: پیگیری می‌شود در اسرع وقت این پروژه به اتمام برسد، اما تا دو ماه آینده اجرای پروژه مقابل ترمینال فرودگاه به پایان خواهد رسید.