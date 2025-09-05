فرمانده سپاه الغدیر استان یزد: وحدت شیعه و سنی نه تنها یک نیاز، بلکه یک فریضه الهی و راهبرد حیاتی برای تحقق تمدن نوین اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار حسین زارع کمالی در پیامی میلاد فرخنده پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و رئیس مذهب جعفری، امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: هفته وحدت، یادگار حکیمانه امام راحل عظیم‌الشأن (ره) و فرصت درخشانی برای نمایش انسجام و همدلی امت اسلامی در برابر جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در بیانات اخیر خود «اتحاد مقدس امت اسلام» را ضامن عزت مسلمانان دانستند؛ حقیقتی که امروز بیش از هر زمان دیگر باید سرلوحه حرکت همه مسلمانان قرار گیرد.

بی‌تردید، وحدت شیعه و سنی نه تنها یک نیاز، بلکه یک فریضه الهی و راهبرد حیاتی برای تحقق تمدن نوین اسلامی است.

ضمن گرامیداشت این ایام فرخنده، افتخار داریم که پاسدار «اتحاد مقدس» امت اسلامی هستیم و با همه توان، از این سرمایه الهی در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان پاسداری خواهیم کرد.

از خداوند متعال مسئلت داریم که امت اسلامی را در پرتو این اتحاد مقدس، به عزت و پیروزی نهایی برساند.