نماز گزاران گلستانی با شرکت در راهپیمایی جمعه های خشم جنایات ضد بشری رژیم صهیونی علیه مردم مظلوم غزه و فلسطین را محکوم کردند.

نمازگزاران گرگانی هم پس از اقامه نماز جمعه با شرکت در راهپیمایی شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادندو سکوت مجامع جهانی و به اصطلاح حقوق بشری در مقابل کشتار هر روزه مردم مظلوم غزه و فلسطین اشغالی را محکوم کردند.