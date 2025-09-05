خطیب موقت نماز جمعه شهر اراک در خطبههای این هفته نماز جمعه بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام جمعه موقت شهر اراک اعلام کرد: دشمنان همواره در تلاشاند تا بذر شک و تردید را در دل جامعه بکارند و انسان مؤمن باید با یقین سخن بگوید و از افتادن در دام شبههها اجتناب کند.
حجت الاسلام عبداللهی در ادامه خطاب به نویسندگان و فعالان سیاسی گفت: کسانی که قلم به دست دارند و در عرصه سیاست فعالیت میکنند باید مراقب باشند که دچار طرفداریهای بیمنطق و هیجانی نشوند چرا که عقلانیت و انصاف، لازمۀ هر موضعگیریست.
او با اشاره به واقعۀ دردناک ۱۷ شهریور خاطرنشان کرد: در آن روز جمعی از مردم بیگناه به دست عوامل دشمن به شهادت رسیدند و این حادثه نمونهای آشکار از دشمنی با ملت ایران و تلاش برای سرکوب صدای حقطلبی بود.
خطیب موقت نماز جمعه شهر اراک با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت تأکید کرد: اتحاد و انسجام اجتماعی باید بر مبنای تعالیم دینی و ارزشهای اسلامی شکل گیرد.