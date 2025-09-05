هشدار نسبت به ترویج شک و تفرقه در جامعه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام جمعه موقت شهر اراک اعلام کرد: دشمنان همواره در تلاش‌اند تا بذر شک و تردید را در دل جامعه بکارند و انسان مؤمن باید با یقین سخن بگوید و از افتادن در دام شبهه‌ها اجتناب کند.

حجت الاسلام عبداللهی در ادامه خطاب به نویسندگان و فعالان سیاسی گفت: کسانی که قلم به دست دارند و در عرصه سیاست فعالیت می‌کنند باید مراقب باشند که دچار طرفداری‌های بی‌منطق و هیجانی نشوند چرا که عقلانیت و انصاف، لازمۀ هر موضع‌گیری‌ست.

او با اشاره به واقعۀ دردناک ۱۷ شهریور خاطرنشان کرد: در آن روز جمعی از مردم بی‌گناه به دست عوامل دشمن به شهادت رسیدند و این حادثه نمونه‌ای آشکار از دشمنی با ملت ایران و تلاش برای سرکوب صدای حق‌طلبی بود.

خطیب موقت نماز جمعه شهر اراک با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت تأکید کرد: اتحاد و انسجام اجتماعی باید بر مبنای تعالیم دینی و ارزش‌های اسلامی شکل گیرد.