کتاب «مبارزه» روایت زندگی شهید محمدصادق اسلامی کاری از انتشارات تازه تاسیس سرچشمه نور، نامزد بخش روایت مستند و تاریخ شفاهی چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «مبارزه» روایت زندگی شهید محمد صادق اسلامی به قلم محمدجواد اسلامی است، که به شرح زندگانی با برکت و مجاهدت‌های شبانه‌روزی شهید اسلامی در راه اسلام و انقلاب می‌پردازد.

این اثر روایت زندگانی شهید محمدصادق اسلامی در دهه چهل و پنجاه به روایت فرزند ایشان است که همپای ایشان در مبارزه علیه نظام ستم‌شاهی حضور فعالی داشت.

شهید محمدصادق اسلامی، از اعضای حزب جمهوری اسلامی است که در انفجار تروریستی هفتم تیر ۱۳۶۰ به همراه شهید بهشتی و دیگر اعضای حزب جمهوری اسلامی به مقام شهادت نائل آمد.

«مبارزه» سومین کتابی است که به سرگذشت و زندگانی شهید محمدصادق اسلامی می‌پردازد.این اثر اولین اثر جواد اسلامی نیست و پیش از این کتابی برای روایت زندگانی شهید لاجوردی نگاشته است که برنده جایزه ادبی شهید اندرزگو شده است.

مجموعه فرهنگی سرچشمه در راستای نشر مجاهدت‌ها و اندیشه‌های شهدای هفتم تیر انتشارات سرچشمه نور را تأسیس کرد و در همین راستا با تمام توان در حال تالیف و انتشار کتاب است.

چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی مهرفی آثار برتر به کار خود پایان می‌دهد.

این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار می‌شود.

رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلوی‌هاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار این مبارزه ادامه دارد برگزار می‌شود.