افشین علا با اشاره به نقش پررنگ مادرش در شکل‌گیری باور‌های دینی و شاعرانه‌اش گفت: علاقه به اهل بیت از همان کودکی به برکت اعتقاد عمیق مادرم در من نهادینه شد و همین عشق از آغاز تا امروز در سروده‌هایم استمرار یافته است.

افشین علا، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: شعر آیینی برای اهل بیت عصمت و طهارت یکی از مضامین ثابت زندگی من بوده است. این موضوع بیش از هر چیز از بستر خانوادگی و به‌ویژه مادرم سرچشمه می‌گیرد. مادرم بسیار معتقد بودند و عشق به اهل بیت را در وجود من نهادینه کردند؛ عشقی که از همان روز‌های کودکی همراه من بوده است.

وی افزود: هیچگاه از قبل تصیمم به سرودن شعری نداشتم، اما برخی از رخداد‌ها به قدری مهم هستند که همواره خود را موظف دانسته‌ام پیرامون آنها شعر بسرایم. به باور من، هر شاعر یا هنرمندی اگر به اندیشه‌ای متکی نباشد و باور شخصی‌اش را در آثارش بازتاب ندهد، اثرش نمی‌تواند آینه وجود او باشد.

آقای افشین علا گفت: همان‌طور که اجتماع ما ساحت اندیشه‌های گوناگون است، باید این اندیشه‌ها در کنار هم به تعامل برسند. من نیز کوشیده‌ام آنچه را می‌اندیشم و باور دارم، صادقانه در شعرهایم بازتاب دهم.

این شاعر در پایان سخنان خود یادآور شد: پیوند من با شعر آیینی در واقع امتداد همان عشقی است که از مادرم آموخته‌ام؛ عشقی که نه تنها در اشعار آیینی بلکه در شعر کودک و دیگر سروده‌هایم دیده می‌شود.