مدیر پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گفت: مطالعات انسانشناسی و حضور انسان شناسان در مدیریت فرهنگی کشور، موجبات رشد و توسعه فرهنگی و هنری ایرانیان را فراهم میکند،
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، طیبه عزتاللهی نژاد با تاکید بر اهمیت ویژه مطالعات انسانشناسی برای شناخت جامعه ایرانی گفت: مطالعات و بررسیهای مردمشناسی در حال حاضر باید بر روی تنوع زیستی متمرکز باشد چون قدمت زیست و گستره سرزمینی از نقاط قوت فرهنگ ایران است.
وی برای معرفی هرچه بهتر ایران افزود: باید در معرفی، شناخت و توسعه فرهنگی تمرکز داشت و داستان ایران را برای جوانان میهن و جهانیان روایت کرد تا بیگانه از این نقطه قوت تاریخی نباشند.
مدیر پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ، مردمشناسی را ابزاری برای شناخت مردم دانست و گفت: مردمشناسی ابزاری برای شناخت مردم است که میتوان با شناخت در تمامی عرصهها به ویژه عرصه فرهنگی فعالیت کرد. چون مردمشناسان، مترجمان زندگی و زیست انسانها هستند و از همین رو نقش موثری را در حکمرانی خوب دارند.
عزتاللهی نژاد با یادآوری اینکه با وجود سابقه گسترده مطالعات انسانشناسی در ایران، شاهد دستیابی به جایگاه اصلی آن در ایران نیستیم، افزود: شوربختانه پژوهشها در قالب مناسکی تهیه و نشر داده میشوند در حالیکه میتوانند در فهم مسئله جامعه ایرانی نقش موثری را ایفا کنند.
طیبه عزتاللهی نژاد گفت: اگر چرایی ثبت میراثفرهنگی را بدانیم بیشک چگونگیهای زیادی پیش روی ماست، چون میراثفرهنگی به مثابه دانش، هوش و توانمندی تاریخی است و وجه متمایزکننده این فرهنگ کهن نسبت به سایر فرهنگ هاست، در واقع فرهنگ، انباشت تجربه زیسته مشترک است و این تجربیات برآمده از این سرزمین و ضروری برای ادامه حیات در آن است.
مدیر پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به اهمیت مطالعات انسانشناسی پرداخت و تاکید کرد: از همین رو مطالعات انسانشناسی برای شناخت جامعه ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار است.