چهاردهمین ویژهبرنامه «شب خاطره» با موضوع مدافعان حرم و با حضور جمعی از فرماندهان و رزمندگان مدافع حرم و خانوادههای آنان در سالن خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در این مراسم فرماندهان پیشکسوت با بیان خاطرات خود از جبهههای مقاومت، نقش امام خمینی (ره)، رهبری و شهیدان را در پیروزیهای ملت ایران و مدافعان حرم یادآوری کردند.
در این مراسم، سردار سرتیپ پاسدار محمدجعفر اسدی با بیان اینکه برگزاری چنین مراسمهایی در موزه حامل پیام مهمی است، گفت: موزه دو بخش دارد؛ یکی زبالهدان تاریخ و دیگری محل نگهداری ارزشمندترین آثار. همانطور که عکس صدام معدوم در بخش زبالهدان قرار دارد، در سوی دیگر تمثال سید حسن نصرالله قرار گرفته که ارزش آن قابل اندازهگیری نیست و باید از هر دو عبرت گرفت.
وی افزود: تاریخ برای درسآموزی است؛ همانطور که امام خمینی (ره) در جریان حمله به طلاب مدرسه فیضیه فرمودند، اینها رفتنی هستند و شما ماندنی. در ادامه تاریخ دیدیم که امام و طلاب ماندند و رژیم شاه رفتنی شد.
سردار سرتیپ پاسدار محمدجعفر اسدی با اشاره به جایگاه رهبری در طول تاریخ انقلاب گفت: پس از رحلت حضرت امام، آیتالله حائری شیرازی، در نخستین خطبه نماز جمعه خود فرمودند امام خمینی ماه شب چهارده بود و رهبر معظم انقلاب ماه شب اول است؛ اگر صبر کنید این ماه نیز بدر کامل میشود. امروز شاهد تحقق این پیشبینی هستیم و همه کسانی که چشم حقیقتبین دارند، این حقیقت را مشاهده میکنند.
سردار اسدی همچنین با یادآوری فرازهایی از سخنان امام خمینی (ره) افزود : امام فرمودند اگر خود را برتر از شما بدانم از ابلیس پستترم. چنین امامی سالها بعد در بهشت زهرا (س) گفت: من دولت تعیین میکنم و به پشتوانه مردم توی دهن این دولت میزنم. این مظهر شجاعت، اخلاق و تقوا بود که توانست تحولی عظیم در تاریخ ایجاد کند.
وی با اشاره به رشادتهای فرماندهان و شهدا افزود: سردار محمود چهارباغی قهرمان توپخانه در دنیا بود و شهید سپهبد باقری آنچنان تجربه میدانی داشت که حتی ژنرالهای چینی به ارزش فرماندهان ایرانی اذعان کردند. همه این قهرمانان مدیون امام و رهبری هستند که ما را از زیر یوغ طاغوت نجات دادند.
وی با اشاره به تحولات منطقه گفت: امروز نیز دشمنان در حال دست و پا زدنهای آخر هستند. طوفان الاقصی نشانهای از نزدیک بودن قلهای است که رهبر معظم انقلاب نوید آن را دادهاند. شرط پیروزی ایمان است و بخشی از این ایمان، اعتقاد به ولیفقیه و باور به تحقق وعدههای الهی است.
سردار محمود چهارباغی با مرور خاطرات حضور خود در سوریه افزود : در سال ۱۳۹۳ مأموریت تشکیل توپخانه سپاه در سوریه را برعهده گرفتم. با ایجاد سه گردان توپخانه، نخستین عملیات موفق انجام و منطقه وسیعی در نزدیکی بلندیهای جولان آزاد شد. حاج قاسم سلیمانی تأکید داشت هیچ ایرانی جلوی دوربین نرود و پیروزی به نام ارتش سوریه ثبت شود تا روحیه مردم و نیروهای سوری تقویت شود.
همچنین سردار رحیم نوعیاقدم با بیان خاطراتی از مأموریتهای خود گفت : وقتی برای رفتن به سوریه از همسرم مشورت گرفتم، او با شنیدن نام سردار اسدی گفت: حتماً برو. این نشان میدهد که فرماندهی ایشان بر دلها نفوذ داشت. در طول نبردهای سوریه بارها با توسل به شهید مهدی باکری، شکستها به پیروزی تبدیل شد.
این ویژه برنامه با روایتگری فرماندهان پیشکسوت دفاع مقدس و مدافعان حرم ادامه یافت و در پایان از جمعی از رزمندگان و پیشکسوتان تقدیر شد.