به گزارش خبرگزاری صداوسیما گروه‌های دیده بان حیات وحش، با حضور محیط بان های پر تلاش برای صیانت از خرس قهوه ای در دامنه سبلان گروه ویژه ای تشکیل دادند.بعد از انتشار ویدیوهایی که در آن کوهنوردان و رهگذران در حال غذا دادن به خرس قهوه ای دامنه کوه سبلان بودند،کارشناسان و مسولین محیط زیستی به شدت از این اقدام انتقاد کردند.به دنبال آن مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از گردشگران و کوهنوردان خواست از نزدیک شدن به زیستگاه و حریم خرس قهوه‌ای خودداری کنند.

حسن قاسم پور با اشاره به انتشار ویدئو‌هایی از غذا دادن گردشگران و کوهنوردان به خرس قهوه‌ای در ارتفاعات سبلان گفت: نزدیک شدن به زیستگاه و حریم حیات وحش و غذا دادن به آن ها، علاوه بر ایجاد مشکل برای حیوانات، احتمال حمله حیوان را به دنبال دارد بنابراین از گردشگران و کوهنوردان درخواست می‌کنیم به هیچ عنوان وارد حریم حیات وحش نشوند.

او تاکید کرد: بهترین کمک مردم به محیط زیست و حیات وحش، احترام به طبیعت و توجه به توصیه‌های کارشناسی از قبیل عدم رهاسازی زباله در طبیعت، عدم تغذیه دستی حیوانات، عدم نزدیک شدن و لمس حیوانات، عدم آزار و اذیت توله‌های حیوان، عدم حضور در زیستگاه‌های حیوانات و هماهنگی کامل با ادارات حفاظت محیط زیست و محیط بانی‌ها است که انتظار داریم در این خصوص محیط زیست را یاری کنند.

به این ترتیب و برای حفاظت از خرس قهوه ای سبلان گروه ویژه ای تلاش دارد تا مانع از حذف این کونه جانوری از حیات وحش شود.فعالان محیط زیستی از همه جوامع محلی و همه ذی نفعان و جامعه کوهنوردی استادان به ویژه پیشکسوتان از کوهنوردان فهیم درخواست کردند برای حفاظت از خرس قهوه ای سبلان از نزدیک شدن و غذا دادن به خرس خودداری کنند.