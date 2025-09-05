پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فنی و حرفهای استان گفت: ۱۸ دوره تامین مربی حوزه هوش مصنوعی در استان برگزار شده و با تلاش و پیگیری این آموزشها ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جلیلوند افزود: با گسترش تکنولوژی در عرصه جهانی امروزه هوش مصنوعی یکی از برنامههای مهم در حوزه آموزشی محسوب میشود و به کارگیری هوش مصنوعی میتواند تاثیرات مثبتی بر ارتقای کیفیت آموزش و بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری داشته باشد.
وی ادامه داد: هوش مصنوعی آینده مشاغل و زندگی انسانها را در جهان تغییر خواهد داد و از این رو برنامهریزیهای بسیار متنوعی در زمینه آموزشهای نوین در استان در حال انجام است و این موضوع در حال تبدیل شدن به ابزاری مؤثر برای تقویت همکاری بین معلمان و دانشآموزان میباشد.