به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شبکه اینترنتی کارون با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و مردمی استان، خوزستان در حال فعالیت است.

شبکه اینترنتی کارون در بستر تلوبیون در دسترس عموم قرار دارد.

شبکه کارون که در معاونت فضای مجازی صداوسیمای خوزستان شکل گرفته، بستری نو برای روایت زندگی مردم خوزستان فراهم کرده و تلاش دارد فرهنگ، سبک زندگی و تلاش‌های مردم این خطه از ایران را به مخاطبان سراسر کشور معرفی کند.