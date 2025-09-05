پخش زنده
شبکه اینترنتی کارون اهواز در بستر تلوبیون در دسترس عموم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شبکه اینترنتی کارون با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و مردمی استان، خوزستان در حال فعالیت است.
شبکه کارون که در معاونت فضای مجازی صداوسیمای خوزستان شکل گرفته، بستری نو برای روایت زندگی مردم خوزستان فراهم کرده و تلاش دارد فرهنگ، سبک زندگی و تلاشهای مردم این خطه از ایران را به مخاطبان سراسر کشور معرفی کند.