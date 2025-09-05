رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: من افشین علا را شاعر معاصر زمانه می‌دانم و شعرش را شعر امروز انقلاب می‌نامم. این دو واژه، امروزی و انقلابی، شایسته‌ترین تعابیر برای شعر علا است.

غلامعلی حدادعادل در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: افشین علا، شاعری معاصر و آیینی است که با زبان امروزی و وفاداری به سنت‌های شعر فارسی، شعر انقلاب را غنا بخشیده است. آثار علا سرشار از سادگی، سلامت زبانی، و زمان‌شناسی‌اند و در بزنگاه‌های تاریخی همچون رسانه‌ای برای بیان دغدغه‌های مردم عمل می‌کنند.

وی افزود: همچنین در دهه‌های چهل و پنجاه، فضای ادبیات سرشار از جدال میان شعر نو و شعر کهن بود. شعر نو توانست با رهایی از کلیشه‌های گذشته حرف تازه‌ای بزند، اما در بی‌اعتنایی به وزن و آهنگ به افراط کشیده شد. انقلاب اسلامی، اما زمینه‌ای تازه برای بالندگی شعر فراهم کرد؛ شاعران پس از آن همچون قیصر امین‌پور و افشین علا ضمن وفاداری به وزن و قافیه، از آزادی زبانی شعر نو نیز بهره گرفتند.

آقای غلامعلی حدادعادل افزود: او شاعری است که زبان و بیان امروزی دارد، اما پشت پا نزده به سنت هزارساله شعر فارسی. هم در قالب‌های نو شعر می‌گوید و هم در قالب‌های کلاسیک، آثاری محکم، خوش‌وزن و موسیقایی می‌آفریند.

رئیس فرهگستان زبان و ادب فارسی گفت: شعر او از نظر لفظ و دستور زبان سالم است، موسیقی دارد و عیب ادبی در آن دیده نمی‌شود. همین ویژگی‌هاست که باعث می‌شود شعرش دلنشین باشد و در حافظه‌ها ماندگار شود.

وی افزود: آقای علا با خلق سروده‌های آیینی، اجتماعی و کودکانه، شعر را به رسانه‌ای برای بازتاب دغدغه‌های مردم تبدیل کرده است او در بزنگاه‌های تاریخی تنها ۲۴ یا ۴۸ ساعت پس از یک حادثه مهم، شعری فاخر و دلنشین منتشر می‌کند. این حضور به‌موقع، شعر او را به رسانه‌ای تبدیل کرده است که حرف دل مردم را بازتاب می‌دهد.

آقای غلامعلی حدادعادل گفت: شعر آیینی او، سرشار از اخلاص و معنویت است. سروده‌هایش برای حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و حضرت‌ام‌البنین (س) نمونه‌های بارز این باور و اعتقاد است.

رئیس فرهگستان زبان و ادب فارسی افزود: بسیاری از شاعران بزرگ سراغ شعر کودک نمی‌روند، اما بخش مهمی از کارنامه آقای علا در این حوزه شکل گرفته است. این نگاه از روحیه خانواده‌دوست او سرچشمه می‌گیرد؛ به‌ویژه علاقه و دلبستگی عمیقش به مادر مرحومش همین پیوند خانوادگی سبب شده تا نگاه ویژه‌ای به کودکان و تربیت نسل آینده داشته باشد.