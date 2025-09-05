به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام عبادی در خطبه‌های این هفته، با گرامیداشت هفته وحدت، سیره اهل بیت علیهم السلام را بر مبنای وحدت اسلام و مسلمانان دانست و گفت: یکی از اولین اقدامات پیامبر (ص) پس از مبعوث شدن، ایجاد وحدت بین قبائل مسلمان بود که باید این الگو را برای حفظ جهان اسلام، حفظ کنیم.

امام جمعه موقت بیرجند افزود: آمریکا و استکبار جهانی می‌خواهند افکار عمومی دنیا را علیه اسلام و مسلمانان بسیج کنند تا ثروت و موقعیت استراتژیکی و منطقه‌ای کشور‌ها را غارت کنند و تنها راه مقابله با این اهداف شوم، وحدت مسلمانان است.

حجت الاسلام عبادی گفت: جمهوری اسلامی به دنبال وحدت عملی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان است، اما بسیاری از کشور‌های مسلمان از ترس آمریکا و اسرائیل و یا از روی غفلت، توجهی به وضعیت غیرانسانی در غزه ندارند.