امام جمعه شهرکرد با اشاره به حضور ایران در اجلاس شانگهای، گفت: حضور ایرانیان در این اجلاس تیری به چشم دشمنان است حضوری که در راستای استقلال، پایداری، مقاومت و تقویت و اقتدار ایران انجام شد.

حضور ایران در اجلاس شانگهای، در راستای استقلال و اقتدار کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام والمسلمین فاطمی گفت: امریکا از روابط در این کنفرانس به شدت نگران شد و به دنبال منزوی کردن ایران است.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که از سوی رهبری تاکید شده مساله وحدت است.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی افزود: وحدت و انسجام در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به زیبایی دیده شد و ثروتی بزرگ است که نصیب کشور شد.

وی گفت: تفاوت اندیشه جای خود را دارد ولی باید مقابل دشمن یکصدا بود.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: امیدواریم وحدت در دنیای اسلام حاکم شود تا هیچ ابر قدرتی نتواند زورگویی کند.