تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور
رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی گفت:ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور تا ۱۷ شهریور ماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی
،تمیزی با اشاره به اینکه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور تا ۱۷ شهریور ماه تمدید شد گفت:دفترچه دوم به صورت اصلاحیه از روز شنبه در دسترس عموم قرار میگیرد که تعداد رشته محلهای دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی افزایش قابل توجه و چشمگیری نسبت به دفترچه اول داشته و این خود نشانگر استقبال مردم است.
وی با اشاره به کمیتههای مشاوره حاضر در ۲۶ مرکز و واحد استان گفت: علاقمندان میتوانند با مراجعه به دانشگاه پیام نور شهرستان خود اطلاعات دقیقتر را کسب و ثبت نام خود را در کمترین زمان ممکن انجام دهند.