به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ،تمیزی با اشاره به اینکه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور تا ۱۷ شهریور ماه تمدید شد گفت:دفترچه دوم به صورت اصلاحیه از روز شنبه در دسترس عموم قرار می‌گیرد که تعداد رشته محل‌های دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی افزایش قابل توجه و چشمگیری نسبت به دفترچه اول داشته و این خود نشانگر استقبال مردم است.

وی با اشاره به کمیته‌های مشاوره حاضر در ۲۶ مرکز و واحد استان گفت: علاقمندان می‌توانند با مراجعه به دانشگاه پیام نور شهرستان خود اطلاعات دقیق‌تر را کسب و ثبت نام خود را در کمترین زمان ممکن انجام دهند.