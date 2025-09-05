پخش زنده
استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه میان ادیان الهی تلاش میکند و امروز بیش از هر زمان دیگری بایدوحدت در جامعه اسلامی پررنگتر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه موقت اصفهان در خطبههای نماز جمعه در مصلی امام خمینی (ره) با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، هفته وحدت را فرصتی برای تقویت انسجام اسلامی دانست و گفت: راهبرد عملی نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدا بر محور وحدت بوده و گفتمان تقریب مذاهب اسلامی نیز از همین رویکرد شکل گرفته است.
حجتالاسلام سیداحمد محمودی افزود: مناسبتهایی همچون روز قدس، هفته وحدت، حج ابراهیمی، غدیر و روز جهانی مسجد همگی بسترهایی برای تحکیم وحدت در جامعه اسلامی هستند.
وی با ابراز تأسف از نبود وحدت در موضوع فلسطین و غزه تأکید کرد: امروز شاهد جنایاتی بیسابقه در غزه هستیم، اما بسیاری از کشورها سکوت کردهاند، در حالی که امت اسلامی باید همانند ماجرای سلمان رشدی در برابر این ظلمها متحد باشد.
امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر مناسبتهای این ایام از جمله قیام ۱۷ شهریور، رحلت آیتالله طالقانی و شهادت آیتالله مدنی، همچنین گرامیداشت روز پدافند هوایی گفت: باید از رشادتهای نیروهای پدافند در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه قدردانی شود.