امام جمعه موقت اهواز با اشاره به اینکه اتحاد مقدس، سپر پولادین ملت ایران است، گفت: اسرائیل در سه بحران اساسی گرفتار شده و حمایت عملی مسلمانان از فلسطین، شرط شکست رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اخوان صباغ امروز در خطبه‌های نماز جمعه اهواز با گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: ابتکار امام خمینی (ره) در نام‌گذاری هفته وحدت، یکی از تصمیم‌های تاریخی و ماندگار بود که اهمیت آن امروز در حوادث جهان اسلام به‌خوبی آشکار شده است.

وی افزود: اگر پیام وحدت اسلامی به‌درستی در میان مسلمانان جهان درک می‌شد، بسیاری از حوادث تلخ در کشور‌های اسلامی از جمله سوریه، عراق، یمن و افغانستان رخ نمی‌داد، چراکه اتحاد مسلمین همان سپر پولادینی است که دشمنان اسلام از آن بیم دارند.

امام جمعه موقت اهواز ادامه داد: دشمنان برای شکستن وحدت مسلمین، گروهک‌های تکفیری همچون داعش را ایجاد کردند و حتی به ترویج جریان‌های افراطی در پوشش‌های مختلف دامن زدند تا میان امت اسلامی تفرقه ایجاد کنند.

حجت‌السلام اخوان صباغ با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت همبستگی ملی گفت: تجربه نشان داده است که پیروزی ملت ایران در جنگ‌ها و بحران‌های مختلف حاصل سه عامل اصلی بوده است؛ ایمان به خدا، رهبری شجاع و با تدبیر و اتحاد و همدلی مردم با نیرو‌های مسلح و مسئولان کشور.

وی تأکید کرد: اتحاد مقدس تنها یک همکاری مقطعی نیست، بلکه پیوندی راهبردی میان ملت و مسئولان است که می‌تواند کشور را در برابر جنگ روانی و شناختی دشمن بیمه کند و پشتوانه‌ای بزرگ برای امنیت ملی و ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران اسلامی باشد.

امام جمعه موقت اهواز در پایان خاطرنشان کرد: باید قدردان این نعمت باشیم که ملت ایران با وجود همه فشار‌ها و سختی‌ها، مسیر پیشرفت خود را متوقف نکرده است و این به برکت همان اتحاد مقدسی است که باید با همه توان حفظ و تقویت شود.

اسرائیل در سه بحران اساسی گرفتار است

امام جمعه موقت اهواز، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه اظهار کرد: ملت ایران حرکتش هرگز متوقف نخواهد شد و با ایمان، عشق و رهبری مقام معظم رهبری در برابر دشمنان اسلام ایستادگی می‌کند.

حجت‌الاسلام اخوان صباغ با اشاره به جنگ روانی رژیم صهیونیستی افزود: اسرائیل پس از شکست در جنگ دوازده‌روزه و سلسله تجاوزات به سوریه، لبنان و یمن، امروز نیز در برابر ملت ایران ناکام مانده و هم‌اکنون با سه بحران اساسی سیاسی، نظامی و اجتماعی روبه‌روست، اختلاف در کابینه، فرار افسران، خودکشی سربازان و اعتراضات گسترده در سرزمین‌های اشغالی نشانه‌های این بحران‌هاست.

وی با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: اگر اسرائیل بار دیگر دچار حماقت شود، به فرموده رهبر معظم انقلاب پاسخ سختی دریافت خواهد کرد.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به مذاکرات اخیر آمریکا و اروپا تصریح کرد: ما هرگز به آمریکا اعتماد نداریم؛ تجربه نشان داده است که آنها اهل منطق نیستند و مذاکره با آنان بی‌ثمر است، اکثریت مردم ایران نیز مخالف مذاکره با آمریکا هستند، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با توان هسته‌ای و موشکی که جزو خطوط قرمز نظام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اخوان صباغ تحریم‌های غرب را نیز بی‌اثر دانست و گفت: ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و ایمان، نه تنها از تحریم‌ها آسیب نمی‌بیند، بلکه در مسیر پیشرفت و استقلال گام‌های بلندتری برمی‌دارد.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اظهار داشت: کودک‌کشی و جنایات اسرائیل نشانه‌ای از ضعف و درماندگی این رژیم است. شعار «مرگ بر اسرائیل» امروز بیش از هر زمان دیگری به حقیقت پیوسته و باید مردم به آینده این مبارزه امیدوار باشند.

حمایت عملی مسلمانان از فلسطین، شرط شکست رژیم صهیونیستی است

امام جمعه اهواز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: اقدامات اسرائیل علیه کودکان و مردم بی‌دفاع فلسطین بی‌سابقه و وحشیانه است و ملت‌های جهان از این رفتار منزجر شده‌اند.

حجت‌الاسلام اخوان صباغ با تاکید بر مقاومت مردم غزه و فلسطین افزود: اسرائیل امروز بدترین رژیم صهیونیستی است و تنها حامی درجه یک آن، آمریکا از این جنایات پشتیبانی می‌کند، اما حتی کشور‌های اروپایی نیز این اقدامات را محکوم کرده‌اند.

وی ادامه داد: حمایت از ملت مظلوم فلسطین نباید فقط با شعار باشد، بلکه باید به صورت عملی و رفتاری انجام شود.

امام جمعه اهواز با اشاره به هفته وحدت از کشور‌های اسلامی و ملت‌های آزاده خواست تا اتحاد اسلامی را تقویت کرده و برای نابودی رژیم صهیونیستی تلاش کنند.

وی در پایان با دعا برای نصرت ملت فلسطین و تعجیل در ظهور امام زمان (عج) تاکید کرد: امیدواریم روزی فرا برسد که ظلم و ستم اسرائیل و آمریکا ریشه‌کن و آزادی و عدالت در جهان برقرار شود.