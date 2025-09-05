پخش زنده
امروز: -
رونمایی از ارکستر سمفونی جوانان به رهبری نصیر حیدریان شامگاه پنجشنبه ۱۳ شهریور با اجرا اعضای این ارکستر و همخوانی مردم در موزه هنرهای معاصر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، اولین کنسرت ارکستر سمفونی جوانان از مجموعه های وابسته به دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه پنجشنبه سیزدهم شهریور در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
در این مراسم که با همراهی گروه کر به رهبری سحر انزلی برگزار شد مردم به طور رایگان در محوطه داخلی موزه هنرهای معاصر نظارهگر اولین اجرای ارکستر سمفونی جوانان شدند.
نصیر حیدریان پیش از آغاز این اجرا خطاب به مردمی که به طور ایستاده در محوطه داخلی موزه منتظر اجرای ارکستر سمفونی جوانان بودند، گفت: خوشحالم که به من اجازه دادند این اکستر را هدایت کنم. این ارکستر متشکل از جوانانی است که آینده داران اصلی موسیقی ایران هستند. این ارکستر از شاگردان موزیسینهایی چون پدرام فریوسفی تشکیل شده و باید از این دوستان تشکر کنم که برای پروش این استعدادهای جوان وقت گذاشتهاند.
وی افزود: من تحصیلات موسیقیام را در کشور اتریش انجام دادهام؛ در کشوری که مهد موسیقیاست و با اطمینان میگویم که بعد از اتریشیها هیچ کشور دیگری به اندازه مردم ایران عاشق موسیقی نیستند.
رهبر ارکستر سمفونی جوانان همچنین اظهار کرد: هدف هنرمند ایجاد شادی در جامعه است؛ در واقع ایجاد شادی برای مردمی که بعد از کار و سختی و عرق ریختن از کار فارغ میشوند یکی از مهم ترین وظایف هنرمند است. هدف هنرمند برگرداندن شادی به دل جامعه است و این از وظایف موسیقی و هنرمند محسوب می شود. به قول شوپنهاور موسیقی میتواند درد جامعه را برطرف کند و او را به عالم دیگری ببرد که برای مدت یکی دو ساعت از سختیهای زندگی فاصله بگیرد.
وی افزود: خوشحالم که با خانم نادره رضایی (معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) آشنا شدم و این فرصت در اختیار من قرار داده شد تا بتوانم مردم را شاد کنم. خانم رضایی تاکید داشت حتما اعضای این ارکستر جوان باشند و نوازندگان و گروه کر آن از میان هنرمندان جوان انتخاب شوند.
حیدریان ضمن قدردانی از سحر انزلی رهبر گروه کُر و بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: قطعات این اجرا توسط کیومرث طالبی که جوان بسیار توانمندی است در عرض یک هفته تنظیم شده است. قطعات این اجرا بر اساس موسیقی مناطق مختلف کشورمان مانند موسیقی گیلانی، شیرازی، تهرانی و لری است. ما امیدواریم بتوانیم این اجرا را در تالار وحدت نیز روی صحنه ببریم.
ارکستر سمفونی جوانان در ادامه به اجرای قطعاتی پرداخت که با استقبال و تشویقهای پرشور مردم همراه بود. همچنین در هنگام اجرای قطعه «ما گلهای خندانیم» مردم به همخوانی با گروه کر ارکستر سمفونی جوانان پرداختند.
این کنسرت به رهبری نصیر حیدریان، مدیریت محمدرضا صفی و با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی، بنیاد فرهنگی هنری رودکی، انجمن موسیقی ایران و موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.