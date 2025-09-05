به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره ورزش و جوانان بردسکن گفت: چهاردهمین همایش ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای کشور با حضور بیش از ۸۰۰ ورزشکار از ۸۲ شهرستان و ۲۷ استان در گود روباز پارک ولیعصر (عج) بردسکن برگزار شد.

رضا غلامی با تأکید بر اهمیت ورزش‌های زورخانه‌ای به‌عنوان میراث فرهنگی و معنوی ایرانیان افزود: استقبال بسیار خوب مردم، مسئولان و علاقه‌مندان به ورزش‌های سنتی نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان بردسکن در میزبانی رویداد‌های ورزشی ملی است.

وی گفت: امیدواریم برگزاری چنین برنامه‌هایی زمینه‌ساز توسعه ورزش‌های پهلوانی و پرورش استعداد‌های جوان در شهرستان باشد.

محمد جواد صفرنژاد فرماندار بردسکن نیزگفت: همایش ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای کشور در تقویم اجرایی فدراسیون به ثبت رسیده است و سال گذشته نیز همایش سالانه ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی بردسکن در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور نیز ثبت شده است.