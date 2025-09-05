باند سارقان حرفه‌ای منازل که در شیراز اقدام به سرقت طلا و پول نقد می‌کردند، در عملیات مشترک پلیس آگاهی استان‌های فارس و قم منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پلیس آگاهی استان فارس گفت: در پی فعالیت یک باند سارقان حرفه‌ای منازل در سطح شهر شیراز، شناسایی و دستگیری اعضای این باند در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

سرهنگ محمود حافظی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل تردد اعضای این باند در جاده قم ـ تهران شناسایی شد و مراتب به پلیس آگاهی استان قم اطلاع داده شد.

وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی قم پس از شناسایی خودروی سارقان، دستور ایست صادر کردند، اما متهمان بدون توجه به هشدار‌ها اقدام به فرار کردند که در جریان تعقیب و گریز، سرکرده باند بر اثر شلیک مأموران کشته شد.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس اظهار داشت: سه نفر دیگر از اعضای این باند نیز در این عملیات مجروح و به بیمارستان منتقل شدند و یک دستگاه خودرو دنا به همراه مقادیری اموال مسروقه از جمله طلا از آنان کشف شد.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه اعضای این باند دارای سوابق متعدد بوده و با استفاده از پلاک‌های جعلی از منازل شهروندان سرقت می‌کردند، تأکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و مأموران انتظامی با مخلان نظم و امنیت برخورد قاطع خواهند داشت.