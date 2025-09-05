به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به تحولات جاری در منطقه غرب آسیا و راهبرد نوین دشمنان گفت: اتاق فکر رژیم صهیونیستی با تغییر رویکرد از حملات نظامی سنتی به طرح جنگ ترکیبی و بی‌ثبات‌سازی نرم، تلاش می‌کند کشور‌های منطقه را از درون متلاشی کند؛ این راهبرد شامل مجموعه‌ای از عملیات اطلاعاتی، جنگ روانی و ضربات محدود نظامی است که هدف آن تضعیف ستون‌های سیاسی و اقتصادی کشورهاست.

وی با اشاره به شکست این راهبرد پیچیده در کشور‌های منطقه مانند عراق، لبنان و ایران تصریح کرد: بزرگ‌ترین خطای دشمنان، نادیده گرفتن نقش مردم و انسجام ملی است؛ آنها گمان می‌کردند با ایجاد شکاف و تفرقه، پیوند میان ملت و حاکمیت را از بین می‌برند، اما نتیجه عکس بود و فشار‌های دشمنان موجب افزایش همبستگی و مقاومت مردمی شد.

امام جمعه قم با بیان اینکه وظیفه امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری پیروی و لبیک به ولی فقیه و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است، تاکید کرد: این تبعیت نه تنها موجب حفظ انسجام و وحدت میان مسلمانان می‌شود بلکه کلید شکست توطئه‌های پیچیده استکبار جهانی، به خصوص آمریکا و رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی است.

آیت الله سعیدی با تبریک هفته وحدت به همه مسلمانان گفت: این ایام بهترین فرصت برای یادآوری انتظارات پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) از امت اسلامی است؛ ما موظفیم به این انتظارات پاسخ مثبت دهیم و با پیروی از قرآن کریم و تعالیم اهل بیت، زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی موعود (عج) شویم.