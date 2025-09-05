امام جمعه قزوین در خطبه های نماز جمعه امروز قزوین گفت: اتحاد یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای عموم جامعه اسلامی است و همه اقوام، ادیان و مذاهب تلاش کنند ایران قوی و مقتدر باقی بماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری همچنین اظهار داشت: در آغاز هفته وحدت به سر می‌بریم که یکی از ابتکارات امام راحل عظیم‌الشأن بود، طبق نقل برادران اهل سنت ۱۲ ربیع الاول میلاد نبی مکرم اسلام (ص) است و غالب علمای شیعه نیز ۱۷ ربیع را میلاد پیامبر اکرم (ص) می‌دانند، امام راحل عظیم‌الشأن فرمودند این هفته وحدت است.

وی ادامه داد: رهبر حکیم انقلاب اسلامی چند روز پیش از اتحاد مقدس سخن گفتند، این وحدت و اتحاد یک توصیه قرآنی است، خدای متعال در آیه ۱۰۳ سوره آل‌عمران فرمودند «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، یعنی (و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید).

امام جمعه قزوین عنوان کرد: اتحاد یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای عموم جامعه اسلامی است، بحمدالله این وحدت و اتحاد امروزه در میان ملت ایران شکل گرفته و به یک سپر پولادین در برابر توطئه‌های دشمنان و جبهه استکبار تبدیل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه همه اقوام، ادیان و مذاهب تلاش کنند ایران قوی و مقتدر باقی بماند، یادآور شد: محور این وحدت و اتحاد، ایران قوی است، همه ما به دنبال این هستیم که ایران قوی و مقتدر باقی بماند، اما ایران صرفا یک جغرافیا نیست، بلکه یک تمدن عمیق و ریشه‌دار و یک فرهنگ غنی و باسابقه است که البته با فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) آمیخته و مصفی شده است، این هویت تمدنی پس از انقلاب اسلامی کامل‌تر شده است.

وی خاطرنشان کرد: این باعث شده امروزه ایران اسلامی ما به یک بازیگر مستقل و تأثیرگذار و همچنین به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود، ایران امروزه نه تنها الگوی مسلمانان، بلکه الگوی تمام آزادی‌خواهان جهان شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری تأکید کرد: لذا اتحاد حول این محور تمدنی به این معناست که همه اقوام، ادیان و مذاهب مختلفی که به این سرزمین اختصاص دارند، اگر دغدغه ایران قوی را دارند، باید خود را زیر این پرچم سه رنگ که منقش به شعار «الله اکبر» است قرار بدهند و از نظامی که عزت، شرافت، استقلال و شوکت ایران عزیز را در عرصه جهانی تأمین کرده، دفاع کنند.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: رهبر حکیم انقلاب اسلامی چند سال پیش در آستانه انتخابات فرمودند حتی کسانی که خیلی نظام را قبول ندارند هم در انتخابات شرکت کنند، امروزه این نظام اسلامی مایه اقتدار این ملت شده است.

وی یادآور شد: این اتحاد باید به گستره امت اسلامی هم سرایت کند، سراسر امت اسلام باید دست به دست هم دهند و دوش به دوش هم در برابر دشمنان بایستند و محوریت آنان نیز اهل بیت (ع) باشد که مورد قبول همه مذاهب اسلامی هستند.

امام جمعه قزوین اظهار کرد:بدون شک اگر این محور و این اتحاد در سطح امت اسلام شکل بگیرد، قطعا دشمنان و جبهه استکبار تاب مقاومت در برابر امت اسلام را ندارند و آن روز امت اسلام حرف اول را در عالم خواهد زد و آن روز است که می‌توانیم ادعا کنیم زمینه ظهور آقا و مولایمان صاحب الزمان (عج) فراهم شده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد:در روز‌های گذشته که اتفاقا در روز و هفته قزوین هم بود، ما شاهد بودیم ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان‌دهنده یک درگیری میان برخی از دستفروش‌ها و برخی از عوامل شهرداری بود و موجب آزردگی خاطر مردم عزیز استان و کشورمان را فراهم کرد و همچنین موجب نگرانی مسئولان شد که مبادا خدای نکرده این مسئله موجب خدشه‌دار شدن آن سد پولادین اتحاد و انسجامی شود که در میان مردم و مسئولین وجود دارد.

وی بیان کرد:

حجت الاسلام والمسلمین مظفری خاطرنشان کرد: قطعا همه مسئولان ما این حرکت زشتی که در آن فیلم دیده می‌شد را محکوم می‌کنند، بنده به اختصار چند نکته را در این زمینه عرض خواهم کرد، نکته اول این است که طبعا عزیزانی که تلاش می‌کنند از راه دستفروشی یک لقمه حلال به دست بیاورند، باید بهتر از گذشته حمایت و ساماندهی شوند و امکان کسب درآمد حلال برای این دسته از مردم شریف هم بهتر و بیشتر از گذشته فراهم شود.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد:البته این عزیزان هم نباید موجب مزاحمت برای مردم عزیز شوند، رعایت قانون از همگان اعم از عموم مردم و مجریان قانون و عوامل مربوط به حکومت مورد انتظار است، همه باید قانون را رعایت کنند، گرچه این فیلم تقطیع شده بود و قبل از این صحنه ها، دستفروشان هم درگیری ایجاد کرده و برخی از عوامل شهرداری را مجروح کرده بودند، که البته این قسمت از فیلم خیلی در فضای مجازی پخش نشد.

وی تصریح کرد: بی‌قانونی کردن از همه اعم از دستفروش و عوامل شهرداری و هر کس دیگر محکوم است و اکنون هم از تریبون نماز جمعه بیان می‌کنم که در این جریان درخواست حقیر و درخواست عموم مردم عزیز این است که قوه قضائیه عزیز ما با اقتدار وارد شود و جوانب مسئله را با دقت مورد بررسی قرار دهد و با همه کسانی که در این قضیه مقصر بوده و سهمی از تقصیر را داشتند، طبق قانون و بر اساس مر قانون برخورد کند و گزارشی هم از بررسی این پرونده به اطلاع عموم مردم عزیز برساند، ان‌شاءالله بعد از این شاهد تکرار چنین صحنه‌های آزاردهنده‌ای نباشیم که در شأن مردم عزیز کشور ما و مردم بافرهنگ استان ما نیست.