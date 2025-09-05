امام جمعه تبریز گفت:ملت ما همواره با احترام به تمامی ادیان الهی در کنار هم زندگی کرده‌اند و اتحاد ملت ایران سرمایه‌ای بی‌بدیل است که باید حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به اتحاد اقوام و ادیان مختلف در جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ایران همواره به‌ عنوان کشوری متحد شناخته شده است و تمام اقوام و ادیان در زیر پرچم ایران اسلامی در کنار هم زندگی می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تاکید بر ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: جوانان، مردم و مسئولین باید در برابر دسیسه‌پراکنی‌های دشمنان، هوشیارانه و محکم بایستند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه آب و برق گفت: مردم شریف تبریز بار‌ها با ما تماس می‌گیرند و نسبت به قطعی‌های چندین ساعته آب و برق گلایه دارند. واقعاً نمی‌دانم در پاسخ چه بگویم چرا که مسئولین هم تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این مشکلات انجام می‌دهند.

وی بر ضرورت توجه به معیشت مردم تاکید کرد و گفت: مسئولین باید دغدغه معیشت مردم را داشته باشند و برای حل مشکلات اقتصادی تلاش کنند.

وی با اشاره به نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: امسال سال سرمایه‌گذاری برای تولید است. رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها بر اهمیت آن تاکید کرده‌اند. مردم و دولت باید سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را جدی بگیرند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی ظرفیت بالایی در حوزه اقتصادی دارد افزود: هر چند وضعیت اقتصادی و تجاری استان در حال حاضر خوب است، اما انتظار می‌رود در مسائل سرمایه‌گذاری و تولید عملکردی بهتر داشته باشیم. نباید اجازه دهیم سرمایه‌گذاران بومی به استان‌های دیگر بروند، بلکه باید شرایطی فراهم کنیم تا سرمایه‌گذاران دیگر استان‌ها را نیز جذب کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در ادامه خطبه‌های خود به مسائل منطقه‌ای نیز پرداخت و با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: آمریکا و اسرائیل به دنبال ایجاد اختلاف در کشور‌های منطقه هستند. اما نباید اجازه دهیم این توطئه‌ها به نتیجه برسد.

وی در پایان با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور در حوزه فضایی نیز گفت: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران توانمندی در عرصه علم و فناوری فضایی است. ایران جزو کشور‌های موفق در زمینه ارسال ماهواره به فضا است و توانسته از داده‌های آن برای توسعه و پیشرفت کشور بهره‌برداری کند.