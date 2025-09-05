

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال کمتر از ۱۶ سال پسران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام آسیا ۲۰۲۵ مغولستان با مقابل نیوزلند به میدان رفت و با نتیجه ۹۲ بر ۶۹ این دیدار را واگذار کرد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۴ - ۱۰ / نیوزلند

کوارتر دوم: ۲۳ - ۲۲ / ایران

کوارتر سوم: ۲۵ - ۱۸ / نیوزلند

کواتر چهارم: ۲۱ - ۱۸ / نیوزلند

ملی‌پوشان کشورمان در مرحله رده‌بندی پنجم تا هشتم این رقابت‌ها روز شنبه ۱۵ شهریور ماه به رقابت خواهند پرداخت. حریف تیم ایران در این مرحله و زمان برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.

ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقی‌زاده، یاسین مروت، سید احمد مبینی، محمدصالح پاک‌گوهر، امین کریمی.

همچنین مهران حاتمی به عنوان مدیر فنی، محمد سیستانی به عنوان سرمربی، امیرمهدی قانع به عنوان مربی، محسن پروازیبه عنوان روانشناس و رضا ذوالقدر به عنوان بدنساز تیم ملی پسران ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.