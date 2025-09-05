به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ، سید جواد حسینی رییس سازمان بهزیستی کشور در نشست شورای اداری شاهین شهر با اعلام خبر بهره مندی ۱۵۰۰ نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی استان از سهام دو نیروگاه خورشیدی در استان با ظرفیت تولید مجموع شش مگاوات گفت:علاوه بر این قرار شد بهزیستی به ۵۰ درصد از زوج‌های شاهین شهری زیر پوشش در سال ۱۴۰۴ جهیزیه اهدا کند.

ناصر اسدی فرماندار شاهین شهر و میمه هم در این نشست از آمادگی شهرستان برای تامین مکان طرح سلام با هدف توسعه آموزش با مخاطبان سالمند خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه این نشست به ازای مشارکت پناه درصدی خیران به تسهیلات بلاعوض دویست میلیون تومانی بهزیستی برای ساخت مسکن معلولان مازاد بر سهمیه شهرستان پرداخت می‌شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار هم با اشاره به موضوع سهمیه بیمه برخی مددجویان افزود: با توجه به وجود برخی مشکلات در زمینه بیمه، پیشنهاد می‌شود کارت‌های مشابه کارت ایثارگران برای مراجعه به ادارات صادر شود تا فرآیند خدمات‌دهی به مددجویان تسهیل شود.

حاجی دلیگانی به موضوع مسکن مددجویان اشاره کرد و اظهار داشت:مدیران حاضر در جلسه باید برای تأمین زمین و اجرای طرح‌های مسکونی برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: امکان تأمین زمین دولتی در روستا‌ها وجود دارد و با کمک خیران می‌توان شرایط را برای مددجویان فراهم کرد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: با توافق رئیس سازمان بهزیستی، ۵۰ درصد هزینه‌های مسکن جامعه هدف قابل پوشش است و وام تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان با کمک بنیاد مسکن و ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض توسط خیرین در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد.

حاجی دلیگانی، تشکیل جلسات تخصصی برای بررسی مسائل مسکن جامعه هدف را یکی از مصوبات اصلی جلسه برشمرد و بر پیگیری آن از طریق نهاد‌های مرتبط تأکید کرد.

وی همچنین به اهمیت هماهنگی میان بهزیستی، کمیته امداد و وزارت رفاه در جهت رفع مشکلات بیمه‌ای و کمک به بانوان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: در شهرستان برخوار ۲۵۲ نفر تحت پوشش هستند.