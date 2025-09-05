پخش زنده
خطیب نماز جمعه مهاباد تأکید کرد: در شرایطی که دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه هستند، همبستگی اسلامی تنها راه مقابله با توطئههاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ماموستا سلیمان رشیدی، امام جمعه موقت مهاباد، در خطبههای نماز جمعه این هفته با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و آغاز هفته وحدت، بر ضرورت تقویت انسجام و همبستگی میان مسلمانان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اتحاد ضامن بقای دین و جامعه اسلامی است، اظهار داشت: این انسجام باید حول محور محبت رسولالله (ص) و اهل بیت (ع) شکل بگیرد.
ماموستا رشیدی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه میان امت اسلام، افزود: وحدت و احترام متقابل به مقدسات مذاهب اسلامی، پاسخی قاطع به توطئههای تفرقهافکنانه خواهد بود.
امام جمعه موقت مهاباد همچنین جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را محکوم و بر لزوم موضعگیری صریح حکام و دولتهای اسلامی در برابر این اقدامات وحشیانه تأکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مردم را به مشارکت در کمکرسانی به دانشآموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید فراخواند.