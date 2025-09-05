نماینده ولی فقیه در استان گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ از ایران قوی و مستقل هراس دارند و علت همه دشمنی هایشان، همین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین اله‌نور کریمی‌تبار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایلام که در مصلای بزرگ امام خمینی این شهر برگزار شد با اشاره به این‌که دشمنان از ایران مستقل و توانمند واهمه دارند، اظهار کرد: مشکل اصلی دشمنان، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، با ایران این است که جمهوری اسلامی در برابر زورگویان جهان ایستادگی می‌کند و همین قدرت و استقلال، عامل دشمنی آنها با ایران اسلامی است.

وی افزود: این تفکر که اگر ما با دشمن کنار بیاییم، مشکل حل می‌شود، صحیح نیست؛ زیرا تجربه برجام نشان داد که حتی در حین مذاکرات، دشمن با موشک حمله می‌کند و این چنین دشمنی، قابل اعتماد نیست.

امام جمعه ایلام با اشاره به تهدید فعال‌شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، تشریح کرد: خروج از NPT بهترین راه مقابله با این فشار‌ها است؛ به این دلیل که وقتی قرار است فقط بر فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشور نظارت کنند و حمایتی نداشته باشند، ماندن در این پیمان بی‌فایده است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به کتابِ «دهه آینده» نوشته جورج فریدمن، مدیرکل سابق آژانس اطلاعات راهبردی آمریکا، افزود: در این کتاب تاکید شده است که مشکل آمریکا با ایران، موضوع هسته‌ای نیست؛ بلکه توانمندی ایران برای تبدیل‌شدن به قدرت اول نظامی و فناوری منطقه، حتی در شرایط دشمنی با آمریکا است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با تاکید بر این که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تأثیر جدی بر کشور نخواهد داشت، گفت: کشور سال‌هاست با تحریم‌های سنگین‌تری از سوی آمریکا و اروپا مواجهه است؛ بنابراین اعمال تحریم در عمل خاصیت خود را از دست داده‌است؛ به گونه‌ای که حتی با وجود محدودیت‌ها، توانسته‌ایم نفت بفروشیم.

حجت الاسلام کریمی‌تبار در ادامه با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور تصریح کرد: هرچند مشکلاتی وجود دارد؛ اما هم‌اکنون کشور از ثبات نسبی برخوردار است و کالا به وفور یافت می‌شود؛ با این حال، تورم و گرانی مردم را آزار می‌دهد و متأسفانه برخی که گوش به فرمان بیگانگان هستند، در افزایش نرخ ارز و ایجاد التهاب در بازار نقش‌آفرینی می‌کنند.

امام جمعه ایلام با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها گفت: دانش‌آموزان و دانشجویان امانت‌های الهی و آینده‌سازان کشور هستند و باید در مسیر تربیت نسلی مؤمن، انقلابی و متخصص سرمایه‌گذاری شود.

وی با اشاره به موفقیت پنج دانش‌آموز زیر پوشش کمیته امداد در کسب رتبه‌های تک‌رقمی کنکور سراسری امسال، افزود: این افتخار نشان می‌دهد با حمایت خیرین و نهاد‌های مردمی، استعداد‌های درخشان حتی در مناطق محروم نیز می‌توانند بدرخشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به ناتوانی سازمان ملل و شورای امنیت در جلوگیری از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: در حالی که در غزه نسل‌کشی و محاصره غذایی و دارویی وجود دارد؛ نهاد‌های بین‌المللی به جز اظهار تأسف کار دیگری نمی‌کنند؛ پس چرا باید در برابر چنین سازمان بی‌خاصیتی تسلیم شد و تن به خواسته‌های ناحق، زوگویانه و برخلاف همه تعهدات بین المللی داد؟

امام جمعه ایلام با تاکید بر لزوم حمایت از مردم فلسطین تأکید کرد: مردم مظلوم غزه به کمک‌های مالی ما نیاز دارند و پویش «ایران همدل» برای جمع‌آوری کمک به مردم غزه راه‌اندازی شده که بایستی در حمایت مالی کوتاهی نشود

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با گرامی‌داشت میلاد مسعود حضرت رسول اکرم (ص) و هفته وحدت، اظهار کرد: رسالت پیامبر اعظم (ص) ایجاد جامعه‌ای سرشار از مهر و محبت و وحدت بود و امروز نیز وظیفه ماست که با مهرورزی و همدلی، پایه‌های وحدت را در امت اسلامی تقویت کنیم.

امام جمعه ایلام با بیان این که وحدت و انسجام، ضامن امنیت و عزت کشور‌های اسلامی است، ادامه داد: امروز اگر مسلمانان یک دست واحد در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی باشند؛ این جنایتکاران هرگز جرأت نخواهند کرد در غزه مردم بی‌دفاع را با گرسنگی، تشنگی و نسل‌کشی به شهادت برسانند.

وی با استناد به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر این که «اگر مسلمانان وحدت کلمه داشتند، هیچ دشمنی بر آنها مسلط نمی‌شود»، گفت: جامعه‌ای که پیرو رسول اکرم (ص) باشد و اتحاد خود را حفظ کند، در برابر دشمنان پیروز خواهد بود.