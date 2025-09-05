به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه در مصلای امام خمینی (ره)، با تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، پیامبر اکرم را برخوردار از چهار هدیه عظیم الهی شامل قرآن عظیم، اخلاق عظیم، ملک عظیم و فضل عظیم دانست و بر ضرورت قدردانی امت اسلامی از این نعمت‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به فرا رسیدن هفته وحدت، گفت: امام راحل و رهبر معظم انقلاب تصریح کرده‌اند که هرگونه توهین به نماد‌های اهل سنت حرام است و باید به جای اختلاف‌افکنی، بر مشترکات برای عزت امت اسلامی تکیه کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت سالروز قیام ۱۷ شهریور ۵۷، کشتار خونین مردم تهران به دست رژیم پهلوی را نشانه وابستگی شاه به آمریکا و انگلیس عنوان کرد و افزود: امام خمینی (ره) با رهبری شجاعانه خود مسیر مبارزه را ادامه دادند و خون شهدا پایه‌های حکومت اسلامی را استوار ساخت.

امام جمعه خوی همچنین با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره طراحی‌های دشمنان گفت: اسناد نشان می‌دهد برخی کشور‌های اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه، با حمایت از گروه‌های ضد انقلاب و ایجاد هسته‌های آشوب به دنبال ناامن‌سازی ایران بودند، اما این نقشه‌ها با هوشیاری وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی خنثی شد و حتی در روز‌های حساس، کوچک‌ترین ناامنی در کشور ایجاد نشد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در پایان امنیت و آرامش امروز را نتیجه تدابیر رهبر معظم انقلاب و مجاهدت جوانان انقلابی دانست و افزود: ملت ایران باید قدردان این نعمت بزرگ باشند.