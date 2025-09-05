به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیکر حاجیه خانم رضوانی مادر شهید مهدی مسگری صبح امروز بر روی دستان مردم قدرشناس و شهیدپرور قم از مسجد چهارمردان تشییع و در گلزار شهدای علی ابن جعفر (ع) به خاک سپرده شد.

دانش آموز شهید مهدی مسگری فرزند عبدالحسین، بیست و یکم بهمن ۱۳۴۴ در قم به دنیا آمد. وی تا دوم راهنمایی به تحصیل ادامه داد و سپس به عنوان نیروی بسیجی در جبهه حضور پیدا کرد.

شهید مسگری پنجم آبان ۱۳۶۱ بر اثر اصابت ترکش در جبهه موسیان، به شهادت رسید. مزار این دانش آموز شهید در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) قرار دارد.